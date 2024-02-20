البايرن يحاول إقناع «زيزو»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تحاول إدارة بايرن ميونيخ الألماني إقناع النجم الفرنسي «الأسطورة» زين الدين زيدان، بتولي مهمة القيادة الفنية للفريق، خلفاً لتوماس توخيل المدير الفني الحالي، والذي يبدو أن أيامه أصبحت معدودة مع «البافاري»، بعد النتائج السيئة، التي شهدها الفريق منذ بداية 2024.

وما لم تحدث مفاجأة، كأن يخرج الفريق من دوري الأبطال الأوروبي، سيستمر توخيل على «دكة المدربين» في «أليانز أرينا» حتى نهاية الموسم، وليس أكثرمن ذلك، بمعنى أن رحيله مؤكد قبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025، على حد قول شبكة «سكاي سبورت» ألمانيا، التي أشارت إلى أن مستقبل توخيل مهدد بشدة بعد الهزائم الثلاث المتتالية التي مني بها الفريق، هزيمتان في الدوري من بايرليفركوزين وبوخوم، وثالثة في دوري الأبطال من لاتسيوالإيطالي.

وأضافت الشبكة الألمانية أن زين الدين زيدان، المتوج بثلاث بطولات متتالية في دوري الأبطال مع ريال مدريد، يدخل ضمن أهداف الإدارة البافارية لخلافة توخيل، ومن بين المرشحين الرئيسيين، إلى جانب احتمال عودة هانزي فليك مرة أخرى لتدريب البايرن، أوخيار الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لليفركوزن متصدر «البوندسليجا» بفارق 8 نقاط عن البايرن، وإن كان هذا الأخيرلا يمكنه ترك فريقه في وسط الموسم، كما أنه مرشح بقوة من جانب مواطنه يورجن كلوب لتدريب ليفربول خلفاً له بنهاية الموسم.

الغريب أن «سكاي سبورت» تطرقت إلى خيار آخرأكثر إثارة للدهشة، ويتمثل في تولي النرويجي أولي جونار سولشايرالمهمة خلفاً لتوخيل، مشيرة إلى أن زيدان الذي كان محط أنظار عدد غير قليل من الأندية الأوروبية الكبيرة، يفضل أن يأخذ وقته قبل أن يخوص تحدياً جديداً.

ورحل «زيزو» عن ريال مدريد في 2021، وكان حلمه الكبير تولي تدريب منتخب «الديوك» خلفاً لدييه ديشامب، ولكن هذا الأخير تم التمديد له في عقده حتى نهاية مونديال 2026، وجرت محاولات عديدة من جانب مانشستر يونايتد، ويوفنتوس،وباريس سان جيرمان، وأولمبيك مارسيليا نادي مسقط رأس زيدان، والمنتخب الجزائري وطنه الأم، ولكنها كلها باءت بالفشل، وهكذا لم يحسم زيدان أمره فيما يتعلق بمستقبله رغم رغبته الشديدة في العودة للتدريب قريباً.