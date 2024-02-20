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الرياضة

جوارديولا يعتذر عن هذه التعليقات: أنا آسف

جوارديولا يعتذر عن هذه التعليقات: أنا آسف
20 فبراير 2024 11:23

 
لندن (رويترز)

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اعتذر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لكالفن فيليبس، إثر قوله إن لاعب الوسط كان يعاني زيادة في الوزن عند عودته من كأس العالم لكرة القدم 2022، وقال جوارديولا الصحفيين، إن فيليبس لم يكن في حالة جيدة للمشاركة في الحصص التدريبية، بعد عودته من قطر، ومشاركته في 40 دقيقة فقط في مباراتين بديلاً في مشوار إنجلترا بالبطولة.
وعانى فيليبس فترة صعبة في سيتي، بعد انضمامه من ليدز يونايتد عام 2022، إذ بدأ في ست مباريات فقط خلال 18 شهراً، وانضم اللاعب (28 عاماً) إلى وست هام يونايتد على سبيل الإعارة الشهر الماضي.
وبعد انتقاله إلى وست هام، قال لاعب الوسط، إن ثقته في نفسه تلقت «ضربة كبيرة» بسبب تعليقات جوارديولا.
وقال جوارديولا أمس الاثنين، «نعم، أنا آسف. أعتذر له. لقد تحدثت معه قبل لم أتحدث أبداً مع الفريق قبل أن أقول شيئاً هنا (للصحفيين)، أو مع اللاعب في هذه الحالة».

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