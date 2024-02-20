«سيدات السيتي».. مكاسب 10 سنوات في أبوظبي

مراد المصري (أبوظبي)

يقيم فريق سيدات مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، معسكراً تحضيرياً على مدار الأسبوع الجاري في أبوظبي، وذلك بالتزامن مع مرور 10 سنوات على دخوله منافسات الاحتراف، وسط مكاسب عديدة يحققها، ونمو كبير يسعى من خلاله هذا الموسم لاستعادة لقب الدوري المحلي، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويجري الفريق تدريباته بشكل يومي في أبوظبي، إلى جانب المشاركة في فعاليات مختلفة في أرجاء المدينة، ومنها زيارة «تحدي السيتي» في ياس مول بجزيرة ياس في أبوظبي، ولقاء المشجعين، مع وجود عدد بارز من أفضل اللاعبات من إنجلترا والعالم في قائمة الفريق الحالية.

ومن المقرر أن يتواصل المعسكر حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيكون الفريق أمام مواجهة قوية مع إيفرتون يوم الأحد المقبل، وهو يتساوى برصيد 34 نقطة مع تشيلسي في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال برصيد 31 نقطة، وذلك مع تبقي 8 جولات على نهاية الموسم.

وعرف الفريق نجاحات بارزة في مسيرته، منها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في عام 2016، إلى جانب تحقيقه الوصافة 8 مرات، وحصد لقب كاس إنجلترا ثلاث مرات، وكأس الرابطة الإنجليزي 4 مرات، وسبق أن بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في مناسبتين عامي 2017 و2018.

وعبرت ستيفاني هوكينز، قائدة الفريق، عن تطلعها ليكون هذا الموسم مميزاً للغاية، وقالت: «هذه ليست زيارتي الأولى إلى أبوظبي، ودائماً ما نشعر بالأجواء الرائعة هنا، وتأقلمنا سريعاً في المعسكر، ونتطلع للاستفادة من الأيام الحالية التي نقضيها هنا بالتحضيرات من أجل إكمال موسمنا الحالي على أكمل وجه، حيث نتشارك صدارة ترتيب الدوري، لكن لا يزال الطريق طويلاً، والتنافس قوياً للغاية مع تشيلسي وأرسنال، ولا يمكن أن نستبق الأمور».

وأضافت: «كرة القدم للسيدات تخطت الكثير من العقبات والتحديات، ونشعر بالفخر بقدرتنا على إحداث التغيير، وتقبل المجتمع لكرة القدم النسوية على غرار بقية الرياضات، وأن نكون مثالاً للفتيات الصغيرات من أجل إكمال طريقهن، والسعي لتحقيق حلم احتراف كرة القدم يوماً ما».

أما الإنجليزية ديمي ستوكيس، مدافعة الفريق، فأكدت أن المعسكر مثالي، ويساعد الفريق على استعادة طاقته بالشكل المطلوب، وقالت: «هدفنا أن نحقق الفوز بلقب الدوري، يجب أن نواصل المضي قدماً بالطريقة نفسها التي نقوم بها، ونلعب كل مباراة بالحماس والرغبة نفسيهما، لتحقيق الانتصارات والمضي قدماً نحو اللقب».

وأضافت: «يساعدنا المعسكر على الحفاظ على تركيزنا وجاهزيتنا، وبشكل عام نشعر أننا في موقع مناسب هذا الموسم، وقادرات على المضي على الإيقاع نفسه حتى النهاية».