«النقطة السادسة» تكتب تاريخ «الأبيض» في مونديال الشاطئية

رضا سليم (دبي)

تحولت النقطة السادسة التي حققها منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولى في الدور الأول من كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، المقامة حالياً بحي التصميم في دبي، من الكابوس إلى المجد، بعدما تأهل «الأبيض» للدور ربع النهائي ليواجه إيران بعد غد، بعد أن حل وصيفاً للمجموعة بعد إيطاليا المتصدر الذي سيواجه تاهيتي.

ونجح منتخبنا، خلال مشواره بالبطولة في الفوز على مصر في الشوط الإضافي، وأميركا وإيطاليا بركلات الترجيح، وجمع 6 نقاط في 3 مباريات متساوياً مع إيطاليا، إلا أن فارق الأهداف وضعه في الوصافة.

كان منتخبنا قد حقق النقطة السادسة في نسخة 2017، ولكنها كانت أشبه بالكابوس، بعدما ودع المنتخب البطولة بفارق الأهداف عن البرتغال وباراجواي، وكلاهما سجل 6 نقاط، وجاء منتخبنا في المركز الثالث وخرج من البطولة، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها منتخبنا 6 نقاط في آخر 7 مشاركات، قبل أن يصل إلى نسخة دبي.

كانت أول مشاركة لمنتخبنا في مونديال الشاطئية بنسخة 2007، وودع البطولة دون أي نقاط، واحتل المركز الأخير في مجموعته، وفي نسخة 2008، سجل الفوز الأول، وخسر في مباراتين، وجاء في المركز الثالث، وخرج من الدور الأول، وفي نسخة 2009، تكرر المشهد نفسه بالنقطة الثالثة، بعد فوز، وخسارتين، وودع المنافسات، بعدما جاء في المركز الثالث، وفي نسخة 2013، ودع من دون نقاط، بعد الخسارة في 3 مباريات، وفي نسخة 2017، حقق 6 نقاط، وغادر البطولة، وفي نسخة 2019 جاء في المركز الأخير، برصيد 3 نقاط، بينما في النسخة الماضية 2021، جاء في المركز الأخير بالمجموعة، من فوز وحيد، و3 نقاط، وهو ما يعد تأهله للدور ربع النهائي تاريخياً.

وقال حميد جمال حارس مرمى منتخبنا: «التأهل للدور ربع النهائي إنجاز لكرة القدم الشاطئية الإماراتية وسط منتخبات العالم، إلا أن البطولة تدخل في أصعب مرحلة، كون دور الثمانية يضم أقوى 8 منتخبات في العالم، ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا وجماهيرنا التي تساندنا في كل المباريات».

وكان حميد قد فاز بجائزة رجل المباراة، بعدما تصدى لثلاث ركلات ترجيحية، وقاد منتخبنا للفوز على إيطاليا.

وأضاف: «التصدي لركلات الجزاء يعود للتوفيق، وتوقع التسديد من اللاعب المنافس، ودائماً أنتظر لآخر لحظة ولا أتحرك من المرمى إلا مع التسديدة، ونجحنا في تحقيق الهدف، وعلينا أن نجهز أنفسنا لمواجهة إيران، ومن الآن فصاعداً لا توجد مباراة سهلة».

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-2021 المركز الرابع 3 نقاط

-2019 المركز الرابع 3 نقاط

-2017 المركز الثالث برصيد 6 نقاط

-2013 المركز الرابع من دون نقاط

-2009 المركز الثالث 3 نقاط

- 2008 المركز الثالث 3 نقاط

- 2007 المركز الرابع 3 نقاط