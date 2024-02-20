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الرياضة

هل يسجل صلاح في مرمى «الثالث من القاع»؟

هل يسجل صلاح في مرمى «الثالث من القاع»؟
20 فبراير 2024 12:12

 
لندن (د ب أ)
قبل مباراته المرتقبة مع تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، يتطلع ليفربول، لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ويلتقي ليفربول مع ضيفه لوتون تاون غداً الأربعاء، في افتتاح مباريات المرحلة الـ26 للدوري الإنجليزي على ملعب (آنفيلد).
وقررت رابطة المسابقة إقامة المباراة مبكراً عن بقية لقاءات المرحلة، لإتاحة الفرصة أمام الفريق الأحمر، للاستعداد لملاقاة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة، على ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن يوم الأحد المقبل. في المقابل، تأجلت مباراة تشيلسي مع ضيفه توتنهام هوتسبير في المرحلة ذاتها ببطولة الدوري، والتي كانت مقررة على ملعب (ستامفورد بريدج)، معقل الفريق الأزرق، إلى وقت لاحق.
ويسعى ليفربول، الذي يتربع على القمة برصيد 57 نقطة، لحصد النقاط الثلاث، من أجل الاحتفاظ بصدارة جدول ترتيب البطولة، التي فقد لقبها في المواسم الثلاثة الأخيرة. وبعد تألقه، خلال فوز ليفربول 4/ 1 على برينتفورد في المرحلة الماضية، من المتوقع أن تتم الاستعانة بالنجم الدولي المصري محمد صلاح في القائمة الأساسية للفريق أمام لوتون تاون، بعد التأكد من تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، وأبعدته عن المستطيل الأخضر فترة ليست بالقصيرة. وكان صلاح تعرّض لإصابة عضلية خلال وجوده مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت بكوت ديفوار مؤخراً، ليغيب عن ليفربول في عدد من اللقاءات، قبل أن يعود في مواجهة برينتفورد يوم السبت الماضي.
وبعد 47 يوماً من الغياب، عاد صلاح للعب أمام برينتفورد، حيث كان على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء، قبل أن يدفع به الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، بدلاً من زميله البرتغالي المصاب ديوجو جوتا.
وخلال الدقائق الـ46 التي لعبها في المباراة، لعب صلاح دور البطولة، بعدما صنع هدفاً لزميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، قبل أن يحرز هدفاً آخر، ليعزز موقعه في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 15 هدفاً، خلف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي (المتصدر). كما بات (الفرعون المصري) الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف في البطولة هذا الموسم برصيد 24 هدفاً، بعدما قدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه، بخلاف أهدافه الـ15 التي أحرزها.
وفي مسيرته بالدوري الإنجليزي، التي بدأت مطلع عام 2014 مع فريقه السابق تشيلسي، واجه محمد صلاح 31 نادياً حتى الآن، تمكن من زيارة شباك 27 فريقاً منها، فيما أخفق في التسجيل في مرمى 4 فرق، هم لوتون تاون وسندرلاند، وسوانسي سيتي، وكذلك ليفربول، الذي لعب ضده بقميص الفريق اللندني، الذي رحل عنه مطلع عام 2015، ويخشى ليفربول من مفاجآت لوتون تاون، صاحب المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد 20 نقطة، الذي يقضي موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعدما تسبب في إضاعة نقطتين ثمينتين في مسيرة رفاق محمد صلاح في مواجهة الفريقين الأولى بالمسابقة، التي انتهت بالتعادل 1/ 1 قبل ثلاثة أشهر ونصف الشهر. وخلال مبارياته الـ24 التي خاضها في البطولة حتى الآن، تغلب لوتون تاون على عدد من الأندية العريقة في المسابقة مثل إيفرتون، وكريستال بالاس، ونيوكاسل يونايتد، بالإضافة إلى شيفيلد يونايتد، وبرايتون.

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