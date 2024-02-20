100 لاعب في بطولة «شعبان للشطرنج الخاطف» بالعين

العين (الاتحاد)

انطلقت بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، منافسات بطولة شهر شعبان للشطرنج الخاطف «بليتز»، ضمن أجندة شهر فبراير، بمشاركة قياسية بلغت نحو 100 لاعب ولاعبة من 11 دولة هي إنجلترا، وروسيا، وليتوانيا، والهند، ونيجيريا، والفلبين، ومصر، وسوريا، وتونس، واليمن، والإمارات.

وأكدت شيخة الظاهري، الأمين العام المساعد للنادي، أن الإقبال الكبير على المشاركة في البطولات يعكس الدور الرائد، الذي يقوم به النادي في إثراء مجتمع الشطرنج بمدينة العين وتلبية طموحات اللاعبين في توفير مسابقات عدة لهم تساعدهم على زيادة تصنيفاتهم الدولية، وإتاحة الفرص لهم لممارسة رياضتهم المفضلة في ناديهم المفضل.

وأضافت أن أجندة شهر فبراير، وبطولة شهر شعبان، ومهرجان شتاء العين تم اعتمادها بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي، وأنها تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة فنية للاعبي ولاعبات النادي وتطوير نتائجهم في المسابقات الرسمية والقارية والدولية، مثمنة دعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي للارتقاء بمنظومة الرياضة والشطرنج والألعاب الذهنية في إمارة أبوظبي.

تقام بطولة شهر شعبان للشطرنج الخاطف من 9 جولات وفقاً للنظام السويسري خلال يوم واحد، ويحصل كل لاعب على زمن تفكير 5 دقائق للمباراة، مع إضافة 3 ثوانٍ لكل نقلة من بداية المباراة، وفقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج الخاطف.

يتصدر قائمة المشاركين المصنف الأول الدولي التونسي مالك الفارابي، ويقوم بتحكيم وإدارة منافسات البطولة الحكم الدولي الإماراتي أحمد النعيمي مدير البطولة، وحكمة الاتحاد الدولي الإماراتية موزة المعمري رئيس الحكام.

ويتبقى من أجندة شهر فبراير، إقامة بطولة شتاء العين للشطرنج الكلاسيك من 23 إلى 27 فبراير الجاري، وبطولة «العين لييب داي» يوم 29 فبراير.