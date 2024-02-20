انطلاق مزاد قمصان «الوحدة والشارقة»

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات المزاد على قمصان لاعبي الوحدة والشارقة، التي ارتدوها في مواجهتهما بالجولة الـ 13 من منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

ويمكن للجماهير المشاركة في المزاد على قمصان فريقي الوحدة والشارقة حتى يوم الأحد المقبل.

تنظم المزاد شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، التي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دولياً، وذلك بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، وسبق تنظيمه على قمصان اللاعبين في مباريات بارزة في دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.