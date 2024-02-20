«المحترفين» تُطلق الموسم الرابع للبطولة الإلكترونية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين، بالتعاون مع EA SPORTS FCTM عن إطلاق الموسم الرابع للبطولة الإلكترونية لرابطة المحترفين، ضمن برنامج EA SPORTS FC Pro الرائد للرياضات الإلكترونية.

يحصل الفائز الذي يمثل رابطة المحترفين الإماراتية على فرصة المشاركة في الأدوار التأهيلية لبطولة العالم EA SPORTS FC Pro 2024

وستشهد البطولة إقامة 14 محطة تصفيات مختلفة عبر الإنترنت، بواقع تصفيات خاصة بكل نادٍ من أندية دوري المحترفين، من أجل التأهل إلى النهائيات التي ستقام بالتنافس بالحضور الشخصي في مكان يحدد لاحقاً.

البطولة مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين المؤهلين في الإمارات، وتبدأ المرحلة الأولية من 22 مارس إلى 1 أبريل المقبلين، مما يتيح المشاركة الإلكترونية غير المحدودة.

تتضمن المرحلة الثانية إجراء قرعة في 18 أبريل، تمهد الطريق للمباريات النهائية في 27 و28 أبريل مع جوائز نقدية للفائزين 15 ألف درهم للمركز الأول، 10 آلاف درهم للوصيف، و5 آلاف درهم للمركز الثالث.

مع زيادة أعداد المشاركين كل موسم، من 600 لاعب في الموسم الافتتاحي إلى أكثر من 1200 في الموسم الثالث، يتوقع أن يشهد الموسم الرابع إقبالاً أكبر.

يمكن للمتابعين مشاهدة البطولة مباشرة عبر القنوات الرسمية الخاصة برابطة المحترفين الإماراتية عبر منصات التواصل الاجتماعي.