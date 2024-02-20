حسام حسن يتعرض لوعكة صحية مفاجئة



القاهرة (د ب أ)

تعرّض حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، لوعكة صحية مفاجئة،عقب حضوره مباراة الإسماعيلي والزمالك أمس، في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذكرت مصادر، أنه تم نقل حسام حسن لأحد المستشفيات، عقب انتهاء المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في ملعب الإسماعيلية، مشيرة إلى أنه تم عمل الإسعافات الأولية له، قبل أن يخرج من المستشفى في وقت مبكر من صباح اليوم.

يذكر أن حسام حسن تولى تدريب المنتخب المصري في وقت سابق من الشهر الجاري، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته، عقب خروج منتخب «الفراعنة» المبكر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في كوت ديفوار.