8 بطولات دولية تتصدر 28 فعالية رياضية في دبي

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي 8 بطولات دولية كبرى من بين 28 فعالية رياضية متنوعة تنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، تتوزع في مختلف مناطق دبي، وتشهد مشاركة واسعة من داخل وخارج الدولة من مختلف الجنسيات والأعمار في الفعاليات.

وتتصدر جولتا ستريت وبارك لمحترفي التزلج على اللوح العالميتان قائمة الفعاليات الرياضية الدولية وتستضيفها دبي خلال الفترة من 25 فبراير إلى 10 مارس في دبي هاربر، وتعد المحطة الأخيرة لتأهيل الفائزين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

وتقام جولة التزلج «ستريت» للمحترفين خلال الفترة من 25 فبراير إلى 3 مارس، تليها جولة التزلج «بارك» للمحترفين التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 10 مارس، وستشهد منافسات قوية وصعبة بين أكثر من 500 رياضي ورياضية من نخبة المتسابقين من مختلف الدول، حيث يعد هذا الحدث هو الأكبر من نوعه وسيكون بمثابة التصفيات النهائية للمشاركة بالأولمبياد.

وتشهد كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024 دبي»، التي تقام في حي دبي للتصميم، منافسات قوية بين الفرق المشاركة ويشارك فيها 16 منتخباً من مختلف قارات العالم، وتستمر منافساتها حتى يوم الأحد 25 الجاري.

كما تتواصل منافسات بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات لفئة 1000 نقطة، التي يشارك فيها نخبة بطلات العالم في التنس، تتقدمهن 9 من بين أفضل لاعبات في العالم، وتستمر منافسات السيدات حتى يوم 24 فبراير، فيما تقام منافسات الرجال خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس، ويشارك فيها نخبة من أبطال العالم، يتقدمهم 3 من أفضل 10 على مستوى العالم.

وينطلق تحدي «سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية من مدينة إكسبو دبي يوم الأحد المقبل، ويعد أهم بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية التي تقام في شهر أغسطس المقبل في مدينة ألبورج بالدنمارك، ويشارك في السباق أكثر من 3800 متسابق من داخل وخارج الدولة.

كما ينطلق سباق «تيري فوكس» الخيري الشهير من ميناء راشد، ويشارك في السباق الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار من العائلات والكبار والصغار، ويهدف السباق إلى زيادة الوعي بمرض السرطان ودعم وتمويل أبحاث السرطان، ويحمل السباق اسم طالب جامعي كندي شاب فقد ساقه بسبب مرض السرطان، وأصبح سباق «تيري فوكس» حدثاً سنوياً في 33 دولة عبر خمس قارات، وأكبر حدث لجمع التبرعات لدعم أبحاث السرطان حول العالم.

ويقام سباق دبي مسقط للإبحار الشراعي الحديث، وهو السباق الدولي العريق الذي ينطلق من نادي دبي للشراع والإبحار، وينطلق عبر الخليج العربي إلى مياه المحيط الهندي العميقة، مروراً بساحل شبه جزيرة مسندم وعبر مضيق هرمز الشهير، وينتهي إلى مسقط في مرسى بندر الروضة، ويشارك فيه أكثر من 20 فريقاً من مختلف دول العالم.

وتتواصل أيضاً منافسات بطولة كأس دبي الذهبية للبولو التي تقام على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية بدبي، وتقام بطولة دبي «ماصل بيتش» لبناء الأجسام في فندق الحبتور جراند أوتوجراف مرسى دبي، وتقام البطولة الخليجية لبناء الأجسام للهواة في جافزا 1 للمؤتمرات بمنطقة جبل علي.

وتستضيف منطقة حتا سباق كوريونتي للدراجات الهوائي الذي ينطلق من وادي هاب بمنطقة حتا، وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية في نزل العمال بمنطق جبل علي، ويقام مؤتمر أوراسيا للرياضات الإلكترونية في فيستيفال أرينا بدبي فستيفال سيتي، ويقام مهرجان «ميرا إيكو» للجري على شاطئ كايت بيتش، وفعالية حتا كوريونتي لليوجا في وادي هاب، وسباق سكون وبوبا العالمية للجري في حي دبي للتصميم، وتنطلق دورة دبي الرياضية لألعاب الشركات في منطقة انسبراتوس بمدينة دبي الرياضية.

وتقام بطولة «إي إيم دي فايت نايت» للملاكمة في قاعة ذا أجندا بدبي ميديا سيتي، وينظم مركز النور لأصحاب الهمم مسيرة المشي لأصحاب الهمم (سوبر هيرو ووك) في منطقة البرشاء 1، وتقام بطولة تحدي الرقص في أكاديمية جراند دانس بمنطقة القوز 3، وكأس اتحاد الإمارات للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية، وفعالية اليوجا «أكتيف أون ذا بيتش» في فندق كمبنسكي بنخلة دبي.