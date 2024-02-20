الأربعاء 21 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ذهبية دبي للبولو» تحدد طرفي النهائي

«ذهبية دبي للبولو» تحدد طرفي النهائي
20 فبراير 2024 15:30

 
دبي (الاتحاد) 
تقام يوم غد في ملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، مباراتي الدور نصف النهائي لكأس دبي الذهبية للبولو في نسختها الـ15، حيث يلتقي فريق الإمارات حامل اللقب، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق ذئاب دبي كافو بقياد حبتور الحبتور، فيما يلتقي «بنجاش دودسون وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش مع الحبتور بقيادة محمد الحبتور، والفائزان يتأهلان للمباراة النهائية التي تقام يوم السبت المقبل. 
وتعد مواجهة الإمارات والذئاب سيناريو مكرر من مباراة الدور الأول، حيث التقى الفريقان، وفاز الذئاب بفارق هدف 11-10، وهو ما يدفع الإمارات للبحث عن رد الدين ويمثله سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ولوكاس مونتيفردي جونيور، وتومي بيريسفورد، وفيديريكو فون بوتوبسكي، وفي المقابل يمثل فريق ذئاب دبي كافو، حبتور الحبتور، وفيليكس ايسين، وسانتياجو لابورد، وبنيامين بانيلو.
ويلعب بنجاش متصدر الدور الأول، مع الحبتور صاحب المركز الرابع وكان المواجهة الأولى بالدور الأول قدم انتهت 6-5 لمصلحة بنجاش.

أخبار ذات صلة
الإمارات يواجه الذئاب في مربع «ذهبية البولو»
«غنتوت» و«مغاربة العالم» في «استعراضية البولو»
البولو
منتجع الحبتور للبولو
ميثاء بنت محمد بن راشد
ميثاء بنت محمد
آخر الأخبار
آركابيتا وركاز العقارية تطوران مجمعاً للخدمات اللوجستية في الرياض بمواصفات عالمية
اقتصاد
آركابيتا وركاز العقارية تطوران مجمعاً للخدمات اللوجستية في الرياض بمواصفات عالمية
20 فبراير 2024
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
جوارديولا: هالاند أخرس المنتقدين
الرياضة
جوارديولا: هالاند أخرس المنتقدين
اليوم 11:58
أوراق من الدولار الأميركي
اقتصاد
هبوط الدولار بعد تراجع عوائد السندات العالمية
اليوم 11:45
الشركة الكورية «H2O للضيافة» تؤسس مقرها الإقليمي في أبوظبي
اقتصاد
الشركة الكورية «H2O للضيافة» تؤسس مقرها الإقليمي في أبوظبي
اليوم 11:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©