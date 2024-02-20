«ذهبية دبي للبولو» تحدد طرفي النهائي



دبي (الاتحاد)

تقام يوم غد في ملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، مباراتي الدور نصف النهائي لكأس دبي الذهبية للبولو في نسختها الـ15، حيث يلتقي فريق الإمارات حامل اللقب، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق ذئاب دبي كافو بقياد حبتور الحبتور، فيما يلتقي «بنجاش دودسون وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش مع الحبتور بقيادة محمد الحبتور، والفائزان يتأهلان للمباراة النهائية التي تقام يوم السبت المقبل.

وتعد مواجهة الإمارات والذئاب سيناريو مكرر من مباراة الدور الأول، حيث التقى الفريقان، وفاز الذئاب بفارق هدف 11-10، وهو ما يدفع الإمارات للبحث عن رد الدين ويمثله سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ولوكاس مونتيفردي جونيور، وتومي بيريسفورد، وفيديريكو فون بوتوبسكي، وفي المقابل يمثل فريق ذئاب دبي كافو، حبتور الحبتور، وفيليكس ايسين، وسانتياجو لابورد، وبنيامين بانيلو.

ويلعب بنجاش متصدر الدور الأول، مع الحبتور صاحب المركز الرابع وكان المواجهة الأولى بالدور الأول قدم انتهت 6-5 لمصلحة بنجاش.