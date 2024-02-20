برعاية منصور بن زايد.. بطولة أبوظبي الدولية للخيل العربية تنطق الخميس



أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، تنطلق «الخميس» في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس في أبوظبي، فعاليات النسخة السادسة عشرة لبطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية «تايتل شو» ثاني محطات جولة الجياد العربية، بمشاركة 340 خيلاً منها 100 من خارج الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الاتحاد أرينا، للكشف عن تفاصيل البطولة بحضور محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وفالح محمد النصر رئيس مجلس إدارة جولة الجياد العربية، وبدر الدرويش، الرئيس التنفيذي لجولة الجياد العربية، وتغريد السعيد، المديرة التنفيذية للتسويق واستراتيجية الوجهات في ميرال، ولؤلؤة المنصوري مدير قسم الخدمات المساندة بالإنابة.

ورحب الحربي، في بداية المؤتمر، بالحضور، ونقل لهم تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وتمنيات سموه بالنجاح والتوفيق.

وأضاف: البطولة في نسختها السادسة عشرة ستقام خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري في حلة جديدة وبشكل مختلف، وذلك بعد ترقيتها إلى فئة «تايتل شو» واختيارها لتكون المحطة الثانية في جولة الجياد العربية في نسختها الأولى.

وقال: البطولة تقام بتنظيم وإشراف من جمعية الإمارات للخيول العربية، وفقاً للوائح وقوانين المنظمة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية «الإيكاهو»، وأصبحت هذه النسخة بعد رفع قيمة جوائزها لتصل إلى 4 ملايين يورو، واحدة من أغلى البطولات على مستوى العالم، وتعتبر الخيل المشاركة من أقوى وأجود سلالات الخيل العربية، حيث إن التأهيل للبطولة من أعلى المستويات على النطاق العالمي.

أضاف: منذ الساعات الأولى لفتح باب الاشتراك تم تسجيل 200 خيل، ما يدل على قيمة وأهمية البطولة لدى مربي وملاك الخيل العربية، كما تكتسب البطولة زخماً إضافياً بإقامتها في جزيرة ياس، وتحديداً في الاتحاد أرينا التي تتميز بموقعها المميز على واجهة ياس باي البحرية النابضة بالحياة.

من جانبه قال أعرب بدر الدرويش، إن فكرة جولة الجياد العربية، فريدة من نوعها وسابقة في تاريخ الفروسية، وتعد مبادرة رائعة تفتح آفاقا مميزة لعصر جديد ضمن فعاليات الخيل العربية الأصيلة، حيث كانت انطلاقتها من الدوحة، وسيكون مرورها بأبوظبي محطة مهمة للغاية بالنسبة لها، قبل أن تحط الرحال في مسقط ومن بعدها تتحول إلى أكبر المدن الأوروبية، كما تعد فرصة للمزج بين الثقافات المختلفة، حيث تقام في مواقع وميادين تتمتع بسحر خاص، بمشاركة أجمل الجياد من مختلف الدول لتعزيز موروث الأجداد والحرص على تناقله بين الأجيال. وأضاف أن أسرة الفروسية تسعى لأن تكون هذه الجولة علامة راسخة في عالم الفروسية، ونترقب انطلاقتها بشغف، وكلنا ثقة بأن تكون مميزة وتلبي تطلعات كل الأطراف.

ووجه الشكر إلى جمعية الإمارات للخيول العربية ولمديرها العام محمد الحربي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وكذلك على التسهيلات اللوجستية لكل المشاركين.

من جهتها، قالت تغريد السعيد إن شركة «ميرال»، تتشرف باستضافة بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، لافتة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الاتحاد أرينا فعاليات فروسية، بعد أن سبق لها استضافة أنواع أخرى من الرياضات كبطولة السلة للمحترفين، وبطولات العالم للسباحة وغيرها من الأنشطة الرياضية.

وأضافت السعيد أن رياضة الفروسية والخيل العربية على وجه الخصوص تعتبر من تراث وتقاليد دولة الإمارات التي نفخر بها، وشركة ميرال تؤكد التزامها التام بدعم هذه الأنشطة.

من ناحيتها توجهت لؤلؤة المنصوري، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، على توجيهاته ودعمه الكبير لأنشطة وفعاليات الخيل بشكل عام وجمال الخيل العربية بشكل خاص.

وقالت: إن تسجيل الخيل للبطولة تم بصورة سلسة، ووضعت الجمعية آلية سهلة، وبمجرد دخول المالك للملف الخاص به في موقع الجمعية تظهر له حصراً قائمة بخيوله الحاصلة على التأهيل للمشاركة في بطولة أبوظبي الدولية.

وأوضحت أن الجمعية اتبعت أعلى المعايير العالمية في تنظيم البطولة، حيث حرصت على توفير أقصى درجات النزاهة والشفافية، وتم اختيار 20 حكماً من دول مختلفة، كما سيتم استخدام نظام الدرجات في التحكيم بالتعاون مع جولة الجياد العربية.