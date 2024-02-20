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دوري الشطرنج.. صراع «الأذكياء الصغار»

دوري الشطرنج.. صراع «الأذكياء الصغار»
20 فبراير 2024 15:41

دبي (الاتحاد) 
تواصلت منافسات دوري الشطرنج للناشئين والناشئات تحت 10 و14 و18 للذكور والإناث، ضمن روزنامة الاتحاد للنشاط المحلي 2024، حيث استضاف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الجولة الثانية من المنافسات، بحضور ومتابعة تريم مطر تريم رئيس الاتحاد. 
وأسفرت النتائج في فئة تحت 10 سنوات للأولاد عن فوز نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على الفجيرة للشطرنج 4-2، وأبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على دبي للشطرنج والثقافة بنتيجة 4-2، ويتساوى على القمة الشارقة وأبوظبي، ولكل منهما 4 نقاط، ثم الفجيرة واتحاد كلباء، ولكل منهما نقطتان، ودبي الأخير من دون نقاط. 
وفي منافسات تحت 14 سنة للأولاد، أُقيمت جولتان، حيث أسفرت النتائج عن فوز نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، 5-1، والفجيرة على دبي 5-1، واتحاد كلباء على العين للشطرنج والألعاب الذهنية 6-0، وفي الجولة الثالثة، فاز الفجيرة على العين 4-2، والشارقة على دبي 5.5 مقابل نصف نقطة، وأبوظبي على خورفكان 4.5 مقابل 1.5 نقطة.
وتتساوى 3 أندية، برصيد 6 نقاط، هي الشارقة والفجيرة واتحاد كلباء، ثم أبوظبي والعين وخورفكان، ولكل منها 3 نقاط، ودبي من دون نقاط. 
وفاز العين للشطرنج والألعاب الذهنية على الذيد 5.5 مقابل نصف نقطة، ضمن مسابقة تحت 18 سنة للذكور، والشارقة على مليحة 9-6 ، وأبوظبي على دبي 3.5 مقابل 2.5 نقطة، ويتصدر قمة الترتيب الشارقة الثقافي للشطرنج برصيد 4 نقاط متساوياً مع أبوظبي، ثم دبي الثالث بنقطتين، والعين مثلهما، ومليحة والذيد من دون نقاط. 
وفي منافسات الإناث، فئة تحت 10 سنوات، فاز نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على الذيد 6-0، وأبوظبي على دبي 3.5 مقابل 2.5 نقطة، فيما أسفرت الجولة الثالثة في نفس الفئة على تعادل دبي مع الذيد 3-3، وفتيات الشارقة على أبوظبي 5-1، ويتصدر الترتيب فتيات الشارقة، برصيد 6 نقاط، وأبوظبي في الوصافة برصيد 3 نقاط، والذيد نقطتين، ودبي نقطة واحدة. 
وفي فئة تحت 14 سنة للإناث، تعادل دبي وأبوظبي 3-3، وفاز العين على الذيد 4-2، وفتيات الشارقة على رأس الخيمة 4-2، ويتصدر الترتيب فتيات الشارقة برصيد 4 نقاط، ثم أبوظبي والعين، ولكل منهما 3 نقاط، ودبي ورأس الخيمة، ولكل منهما نقطة واحدة، والذيد من دون نقاط. 
وشهدت فئة تحت 18 سنة للإناث، جولتين، وأسفرت الجولة الثانية عن فوز دبي على أبوظبي 3.5 مقابل 2.5 نقطة، وأبوظبي على فتيات الشارقة 4-2، ويتساوى أبوظبي و«فتيات الشارقة» ودبي برصيد 4 نقاط.

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الشطرنج
دوري الشطرنج
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