سابالينكا تسقط من الطابق 31 في «تنس دبي»

دبي (الاتحاد)

غادرت أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس من الدور الأول في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بعد هزيمتها من قبل دونا فيكيتش بمجموعتين لواحدة، وبدأت سابالينكا المواجهة بشكل جيد وتمكنت من حسم المجموعة الأولى بنتيجة 7- 6، قبل أن تنتفض فيكيتش المصنفة 31 على العالم وتحسم الجولتين الثانية والثالثة بواقع 6-3 و6-0.

وقالت سابالينكا: «لم أقدّم الأداء المنتظر أمام خصم قوي متعطش لتحقيق الفوز، لا تزال هذه البطولة عصيّة علي. لقد بدأت اللقاء بشكل رائع، والأمور كانت لصالحي، وفي المجموعة الثانية كنت أظن أنني قريبة من الحسم، لقد عاندني الحظ، والفوز ذهب للأفضل في هذه الأمسية».

بدورها قالت فيكيتش، الفائزة بلقب الفردي للسيدات ضمن بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات في أربع مناسبات: «لم أكن أتوقع هذه البداية الموفقة في البطولة والتفوق على المصنفة الثانية على العالم والتي حققت لقب بطولة أستراليا منذ أسابيع قليلة. الذهاب بعيدا في هذه البطولة الرائعة أصبح هدفاً لي».

وفي مباراة أخرى حققت اليونانية ماريا ساكاري، فوزاً مهماً على إيما نافارو في بداية مشوارها في البطولة. وتفوقت ساكاري على اللاعبة الأميركية بنتيجة (6-2، 6-4)، ونالت فوزها الأول في دبي بعد ثلاث مشاركات سابقة في البطولة دون تحقيق الفوز.

من جانبها حسمت ماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون المباراة التي جمعتها باللاعبة بيتون ستيرنز بالفوز بمجموعتين لواحدة بواقع (6-1، 5-7، 6-2)، وفي سياق متصل تأهلت البطلة السابقة لويمبلدون، إيلينا ريباكينا، إلى الدور الثاني بعد اضطرار منافستها فيكتوريا أزارينكا، للانسحاب من المباراة قبل بداية المجموعة الثالثة بسبب الإصابة.