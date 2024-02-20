خورفكان يستعيد المصابين قبل مواجهة حتا

فيصل النقبي (خورفكان)

اطمأن نيبوشا مدرب خورفكان على الحالة الصحية للثنائي أحمد حمدان الحوسني والبرازيلي لورينسي بعد إصابتهما الأخيرة أمام النصر في دور الـ 16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، حيث أكد الجهاز الطبي للفريق جاهزيتهما للمباراة المقبلة المهمة أمام حتا في افتتاح الدور الثاني لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، التي أثبتت حاجتهما إلى الراحة فقط، وبعض العلاجات البسيطة.

كما اطمأن الجهاز الفني على جاهزية الجنوب أفريقي سيريرو، الذي أصبح جاهزاً للانخراط في تدريبات الفريق استعداداً للمباراة المقبلة أيضاً، بعد أن غاب عن لقاء النصر بسبب الإصابة.

وبالنسبة للحالة البدنية للكاميروني ديفيد روي، فقد اقترب من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعد تماثله للشفاء من الإصابة، التي تعرض لها قبل فترة، وحرمته من المشاركة في المباريات الرسمية للفريق.

تصحيح الأخطاء

أكد المدرب في التدريب الأول أنه ينتظر من اللاعبين الأداء الأفضل من الذي قدمه أمام النصر، مبيناً أن الأخطاء الدفاعية كانت فادحة، وخاصة في اللحظات الأخيرة من اللقاء، حيث سيجري تغييرات «تكتيكية» في شكل المنظومة الدفاعية للفريق، حتى يتجنب اللاعبون هذه الأخطاء التي تكررت في مباراتين على التوالي أمام كلباء والنصر.