الأربعاء 21 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفرسان» ينهي تحضيرات «السوبر الإماراتي السعودي لليد»

شباب الأهلي يواجه الخليج في كأس السوبر الإماراتي السعودي لكرة اليد
21 فبراير 2024 01:23

رضا سليم (دبي) 

أخبار ذات صلة
"تريندز" و"معهد الدبلوماسية الثقافية" ينظمان مؤتمراً حول الدبلوماسية الحديثة في عصر العولمة
بلووم القابضة تطلق مجمع سيفيل السكني في أبوظبي

تغادر اليوم بعثة فريق شباب الأهلي لكرة اليد متوجهة إلى الدمام، لمواجهة فريق الخليج السعودي في النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي السعودي، غداً بصالة وزارة الرياضة بالدمام، وتأتي إقامة السوبر الإماراتي السعودي بعد توقيع الاتفاقية بين الاتحادين الإماراتي والسعودي في نوفمبر 2022، على أن تقام النسخة الأولى في السعودية ثم تنتقل إلى الإمارات، وهو ما يمثل امتداداً لنجاحات السوبر الإماراتي البحريني الذي وصل إلى النسخة السادسة.
يترأس البعثة سلطان أهلي مدير الفريق، ومعه التونسي وليد بن عمر مدرباً، وعمر أحمد المدرب المساعد، وإسكندر العياشي اختصاصي الفريق، وهشام فليغه مدرب الحراس، وسولفاكير سليمان عامل المهمات، بالإضافة إلى 16 لاعباً يتقدمهم المحترف البرازيلي أكاسيو وريان بن محمود، بجانب اللاعبين المواطنين وهم مرزوق أحمد، ويوسف بلال، ومحمد جمعة، وعبدالرحمن خميس، ومحمد يوسف، وأحمد عيسى، وحمد إسماعيل، وجمعة خميس، وسالم جمعة، وطارق جمعة، وعمر خليفة، وراشد فرامرز، وفارس أحمد، وعبدالرحمن قمبر.
وقال سلطان أهلي مدير الفريق: إن كأس السوبر تقام في إطار العلاقات الأخوية بين الاتحادين الإماراتي والسعودي، ونشارك في النسخة الأولى من منطلق هذه العلاقات، وجاهزون للفوز بالمباراة، رغم الإصابات التي تعرض لها الفريق مؤخراً، حيث يغيب 5 لاعبين للإصابة، في مقدمتهم عيسى البناي، وحاولنا تعويضهم باستعارة لاعبين من الأندية، إلا أن ظروفهم حالت دون المشاركة معنا، وسنعتمد على المجموعة الموجودة بالفريق.
أضاف: شباب الأهلي يسير بشكل جيد في الدوري، ويقدم عروضاً متميزة وجاهز لخوض السوبر، وندرك أن المباراة بين إخوة من البلدين ولها أهداف سامية في توطيد العلاقات بين البلدين، ولكن دائماً ما يضع «الفرسان» الفوز هدفه في كل المباريات، ونتمنى أن نخرج بالصورة المطلوبة على المستوى البدني والفني والروح الرياضية؛ لأن الكل فائز في هذه المباراة.

الفرسان
شباب الأهلي
كرة اليد
الإمارات
السعودية
آخر الأخبار
آركابيتا وركاز العقارية تطوران مجمعاً للخدمات اللوجستية في الرياض بمواصفات عالمية
اقتصاد
آركابيتا وركاز العقارية تطوران مجمعاً للخدمات اللوجستية في الرياض بمواصفات عالمية
20 فبراير 2024
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
مشاركة كبيرة تنتظر «مروح» و«جنانة» للمحامل الشراعية
الرياضة
مشاركة كبيرة تنتظر «مروح» و«جنانة» للمحامل الشراعية
اليوم 12:00
جوارديولا: هالاند أخرس المنتقدين
الرياضة
جوارديولا: هالاند أخرس المنتقدين
اليوم 11:58
أوراق من الدولار الأميركي
اقتصاد
هبوط الدولار بعد تراجع عوائد السندات العالمية
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©