«الفرسان» ينهي تحضيرات «السوبر الإماراتي السعودي لليد»

رضا سليم (دبي)

تغادر اليوم بعثة فريق شباب الأهلي لكرة اليد متوجهة إلى الدمام، لمواجهة فريق الخليج السعودي في النسخة الأولى من كأس السوبر الإماراتي السعودي، غداً بصالة وزارة الرياضة بالدمام، وتأتي إقامة السوبر الإماراتي السعودي بعد توقيع الاتفاقية بين الاتحادين الإماراتي والسعودي في نوفمبر 2022، على أن تقام النسخة الأولى في السعودية ثم تنتقل إلى الإمارات، وهو ما يمثل امتداداً لنجاحات السوبر الإماراتي البحريني الذي وصل إلى النسخة السادسة.

يترأس البعثة سلطان أهلي مدير الفريق، ومعه التونسي وليد بن عمر مدرباً، وعمر أحمد المدرب المساعد، وإسكندر العياشي اختصاصي الفريق، وهشام فليغه مدرب الحراس، وسولفاكير سليمان عامل المهمات، بالإضافة إلى 16 لاعباً يتقدمهم المحترف البرازيلي أكاسيو وريان بن محمود، بجانب اللاعبين المواطنين وهم مرزوق أحمد، ويوسف بلال، ومحمد جمعة، وعبدالرحمن خميس، ومحمد يوسف، وأحمد عيسى، وحمد إسماعيل، وجمعة خميس، وسالم جمعة، وطارق جمعة، وعمر خليفة، وراشد فرامرز، وفارس أحمد، وعبدالرحمن قمبر.

وقال سلطان أهلي مدير الفريق: إن كأس السوبر تقام في إطار العلاقات الأخوية بين الاتحادين الإماراتي والسعودي، ونشارك في النسخة الأولى من منطلق هذه العلاقات، وجاهزون للفوز بالمباراة، رغم الإصابات التي تعرض لها الفريق مؤخراً، حيث يغيب 5 لاعبين للإصابة، في مقدمتهم عيسى البناي، وحاولنا تعويضهم باستعارة لاعبين من الأندية، إلا أن ظروفهم حالت دون المشاركة معنا، وسنعتمد على المجموعة الموجودة بالفريق.

أضاف: شباب الأهلي يسير بشكل جيد في الدوري، ويقدم عروضاً متميزة وجاهز لخوض السوبر، وندرك أن المباراة بين إخوة من البلدين ولها أهداف سامية في توطيد العلاقات بين البلدين، ولكن دائماً ما يضع «الفرسان» الفوز هدفه في كل المباريات، ونتمنى أن نخرج بالصورة المطلوبة على المستوى البدني والفني والروح الرياضية؛ لأن الكل فائز في هذه المباراة.