عادل تاعرابت: الإمارات غيرت حياتي للأفضل

معتصم عبدالله (دبي)

واصل المغربي عادل تاعرابت قائد فريق نادي النصر مشوار التألق في موسمه الثاني في ملاعبنا المحلية، وأسهم بشكل فعال في تأهل «العميد» للدور ربع النهائي للبطولة الأغلى، كأس رئيس الدولة، بتسجيله هدف فريقه الوحيد في المواجهة امام خورفكان 1-0 في ثمن النهائي.

وقال تاعرابت في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أعقبت التأهل: «أعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً جداً، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة إذا لم نسجل في ربع أو ثلث الساعة الأولى لمعرفتنا أن خورفكان سيعتمد على التكتل الدفاعي والهجوم المرتد، لكننا لم نمنحهم الفرصة للقيام بذلك، وفي النهاية كان فوزنا مستحقاً».

وحول تتويجه بجائزة نجومية المباراة، علق قائلاً: «فوزي بجائزة أفضل لاعب في المباراة لم يكن مهماً بقدر أهمية تأهل الفريق، وأنا سعيد لأن الهدف الذي سجلته ساهم في التأهل وسعيد بالتواجد في هذا النادي». وشدد قائد النصر على طموحات فريقه الكبيرة في البطولة الأغلى، وقال: «أتمنى أن ننجح في إسعاد المشجعين بالتأهل للدور نصف النهائي وللنهائي ايضاً، كأس رئيس الدولة أحد الأهداف المهمة بالنسبة للنادي، وسنبذل قصارى جهدنا للوصول للنهائي الذي تفصلنا عنه مباراتان فقط».

ورأى تاعرابت أن المساهمة في تسجيل الأهداف واجب مهم، وأوضح: «وظيفتي في الملعب هي المساهمة في تسجيل الأهداف وصناعة الفرص وتمرير الكرات الحاسمة لكن الفريق لا يمتلك العديد من المهاجمين في الوقت الحالي ولهذا أحاول الاقتراب أكثر من منطقة الجزاء وانتظار الفرص السانحة للتسجيل».

وتابع: «هذا الأمر ليس بالسهولة التي يبدو عليها لكنه يحدث في بعض المباريات التي أتمكن فيها من التسجيل، ليس المهم أن أسجل بل المهم أن يحقق الفريق الانتصارات ويتقدم في البطولات التي يشارك فيها».

وتطرق نجم «العميد» لارتدائه شارة قيادة «الأزرق»، وقال: «أنا لاعب هادئ وأحاول دائماً أن أكون قائداً بما أقوم به في المباريات من صناعة وتسجيل، لكن النادي قرر ان يمنحني شارة الكابتن، وسأعمل على تسخير خبرتي لمساعدة زملائي في الفريق وخصوصا الصغار منهم وأن أكون مثالاً يحتذى به بالالتزام بالحضور المبكر والتواجد في صالة اللياقة البدنية وبتقديم أفضل مستوى في المباريات، المسؤولية ليست سهلة لكنني سأبذل قصارى جهدي من أجل النادي والفريق».

حول أبرز ما أفتقده في الملاعب المحلية بعد تجاربه السابقة في الدوريات الأوروبية، قال: «أفتقد الاندفاع البدني وسرعة الإيقاع في الدوري الإنجليزي لكنني واثق أن الدوري سيتحسن، وأتمنى أيضاً أن يتحسن مستوى التحكيم وألا تتكرر الأخطاء التي شاهدناها مثلاً في مباراتنا الأخيرة ضد الوصل في الدوري»، قبل أن يستدرك ويكمل: «هذه ليست شكاوى أو أعذار وسنستمر في القيام بعملنا كما ينبغي».

ترحيب كبير ومعاملة مميزة

رداً على سؤال بشأن مستوى الدوري، علق تاعرابت: «مستوى الدوري في الامارات جيد، وأنا أستمتع بالمباريات والتنافس مع الفرق الأخرى، كما أن العيش في دولة مسلمة غير من حياتي للأفضل، خصوصاً أن هذه الدولة هي الإمارات التي أشعر بتقدير كبير لشعبها الذي يرتبط بصداقات مع الشعب المغربي». وأضاف: «أشعر بالامتنان ايضاً لعائلة نادي النصر بسبب الترحيب الكبير الذي حظيت به هنا والمعاملة الرائعة التي يقدمها لي الجميع».