مبادلة أبوظبي المفتوحة.. مبادرات نوعية في «ملتقى النجمات»

أبوظبي (الاتحاد)

انتهت فعالية رابطة محترفات التنس فئة الـ500 نقطة، ورفعت الكازاخية يلينا ريباكينا كأس مبادلة أبوظبي المفتوحة لهذا العام، وأسدل الستار على النسخة الثانية من الحدث، بعد تسعة أيام من الإثارة والمتعة، مع ملعب جمع بين ألمع نجمات التنس، من بينهن ثمانٍ من أفضل عشرين لاعبة على مستوى العالم، إلى جانب بطلتي الجراند سلام ناعومي أوساكا وإيما رادوكانو، بالإضافة إلى الفعاليات الجذابة والمبادرات الهادفة التي أقيمت على هامش البطولة.

وقال روبرتو رانييري، المشرف على جولة رابطة محترفات التنس: «على الرغم من أن بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لا تزال، من الناحية النسبية، حدثاً جديداً، إلا أن النمو الذي شهدته نسخة العام الماضي كان مذهلاً، لقد رحبنا ببعض أكبر وأقوى الأسماء في التنس النسائي هذا العام، وكان من الرائع أن نرى مثل هذا الرد الإيجابي من المجتمع المحلي، الذي ألقى دعمه حقاً وراء هذا الحدث». وفي هذا الموضوع تحديداً، تم تحقيق خطوات كبيرة، حيث تم دمج المجتمع المحلي بالرياضة وتعريفهم بها، من خلال مبادرات رائعة مثل برنامج مبادلة أبوظبي المفتوحة للمدارس، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز التجربة التعليمية الشاملة للأطفال في جميع أنحاء العاصمة وتعريفهم بالتنس من خلال سلسلة من الأنشطة الممتعة والجذابة.

شارك في المبادرة أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، من خلال 25 تجمعاً صباحياً استضافتهم المدارس في جميع أنحاء أبوظبي، حيث قدم المتحدثون الضيوف مقدمة ثاقبة للتنس والبطولة نفسها، في حين شارك العديد من الشباب المشاركين في البرنامج في احتفالية رفع الأعلام في اليوم الختامي من البطولة أمام جميع الحاضرين في المدرجات التي ضمت أيضاً أصدقائهم وعائلاتهم.

وعلى جانب آخر، تم إنشاء مبادرة الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة قبل بطولة هذا العام لتوفير المسار المناسب للاعبي التنس الطموحين في دولة الإمارات، ومساعدتهم في تطوير مهاراتهم، من خلال البطولات التي تقام في أبوظبي ودبي والفجيرة. وتنافس اللاعبون الأفضل أداءً في المبادرة، في مباراة فاصلة يوم السبت الأخير من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، مع مجموعة من الجوائز المذهلة، بما في ذلك رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل للتدريب في أكاديمية خوان كارلوس فيريرو المرموقة في إسبانيا. وسلط الحدث الضوء على المرأة الإماراتية المعاصرة، ودورها الفعال في بناء مجتمعها، حيث تم اختيار أربع من الإماراتيات الأكثر موهبة في مجالات تخصصهن، وذلك للعب أدوار مهمة خلال الحدث، من بينهن عزة القبيسي، التي تم تكليفها بتصميم الكأس التي رفعتها ريباكينا في ختام البطولة.

ومن بين الإماراتيات الملهمات، المصورة هند الرئيسي، التي قامت بالتقاط الصور لجابر والحقباني باللباس العربي التقليدي، والفنانة عائشة الشامسي، المسؤولة عن إنشاء الطابع الخاص لجناح مبادلة، والشيف ميرة عيسى النقبي، الأنامل الذهبية وراء الأطباق الرائعة التي تم تقديمها واستمتع بها اللاعبات والضيوف طوال البطولة.

نجاح شامل

تعليقاً على النجاح الباهر للبطولة، يقول نايجل جوبتا، مدير بطولات التنس في آي إم جي: «نحن سعداء بالنجاح الشامل لحدث هذا العام بعد أن شهد بعض العروض الترفيهية الرائعة داخل وخارج الملعب. لقد كان مجالاً تنافسياً للغاية، ونحن نهنئ المصنفة الأولى لدينا إيلينا ريباكينا التي فازت بالبطولة عن جدارة واستحقاق».

أضاف: «شهدنا حضور الآلاف من المشجعين، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع الختامية، الأمر الذي يعكس مدى نمو البطولة، التي لا تزال في عامها الثاني فقط، وتطورها السريع، وشعبية التنس المتزايدة في دولة الإمارات».