الأربعاء 21 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مبادلة أبوظبي المفتوحة.. مبادرات نوعية في «ملتقى النجمات»

مبادلة أبوظبي المفتوحة.. مبادرات نوعية في «ملتقى النجمات»
21 فبراير 2024 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
700 مليون مشاهد حول العالم لـ «مبادلة أبوظبي»
«أم شاي» تودع «تنس مبادلة» في 83 دقيقة!

انتهت فعالية رابطة محترفات التنس فئة الـ500 نقطة، ورفعت الكازاخية يلينا ريباكينا كأس مبادلة أبوظبي المفتوحة لهذا العام، وأسدل الستار على النسخة الثانية من الحدث، بعد تسعة أيام من الإثارة والمتعة، مع ملعب جمع بين ألمع نجمات التنس، من بينهن ثمانٍ من أفضل عشرين لاعبة على مستوى العالم، إلى جانب بطلتي الجراند سلام ناعومي أوساكا وإيما رادوكانو، بالإضافة إلى الفعاليات الجذابة والمبادرات الهادفة التي أقيمت على هامش البطولة.
 وقال روبرتو رانييري، المشرف على جولة رابطة محترفات التنس: «على الرغم من أن بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة لا تزال، من الناحية النسبية، حدثاً جديداً، إلا أن النمو الذي شهدته نسخة العام الماضي كان مذهلاً، لقد رحبنا ببعض أكبر وأقوى الأسماء في التنس النسائي هذا العام، وكان من الرائع أن نرى مثل هذا الرد الإيجابي من المجتمع المحلي، الذي ألقى دعمه حقاً وراء هذا الحدث». وفي هذا الموضوع تحديداً، تم تحقيق خطوات كبيرة، حيث تم دمج المجتمع المحلي بالرياضة وتعريفهم بها، من خلال مبادرات رائعة مثل برنامج مبادلة أبوظبي المفتوحة للمدارس، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز التجربة التعليمية الشاملة للأطفال في جميع أنحاء العاصمة وتعريفهم بالتنس من خلال سلسلة من الأنشطة الممتعة والجذابة.
شارك في المبادرة أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، من خلال 25 تجمعاً صباحياً استضافتهم المدارس في جميع أنحاء أبوظبي، حيث قدم المتحدثون الضيوف مقدمة ثاقبة للتنس والبطولة نفسها، في حين شارك العديد من الشباب المشاركين في البرنامج في احتفالية رفع الأعلام في اليوم الختامي من البطولة أمام جميع الحاضرين في المدرجات التي ضمت أيضاً أصدقائهم وعائلاتهم.
وعلى جانب آخر، تم إنشاء مبادرة الطريق إلى مبادلة أبوظبي المفتوحة قبل بطولة هذا العام لتوفير المسار المناسب للاعبي التنس الطموحين في دولة الإمارات، ومساعدتهم في تطوير مهاراتهم، من خلال البطولات التي تقام في أبوظبي ودبي والفجيرة. وتنافس اللاعبون الأفضل أداءً في المبادرة، في مباراة فاصلة يوم السبت الأخير من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، مع مجموعة من الجوائز المذهلة، بما في ذلك رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل للتدريب في أكاديمية خوان كارلوس فيريرو المرموقة في إسبانيا. وسلط الحدث الضوء على المرأة الإماراتية المعاصرة، ودورها الفعال في بناء مجتمعها، حيث تم اختيار أربع من الإماراتيات الأكثر موهبة في مجالات تخصصهن، وذلك للعب أدوار مهمة خلال الحدث، من بينهن عزة القبيسي، التي تم تكليفها بتصميم الكأس التي رفعتها ريباكينا في ختام البطولة.
ومن بين الإماراتيات الملهمات، المصورة هند الرئيسي، التي قامت بالتقاط الصور لجابر والحقباني باللباس العربي التقليدي، والفنانة عائشة الشامسي، المسؤولة عن إنشاء الطابع الخاص لجناح مبادلة، والشيف ميرة عيسى النقبي، الأنامل الذهبية وراء الأطباق الرائعة التي تم تقديمها واستمتع بها اللاعبات والضيوف طوال البطولة.
نجاح شامل
تعليقاً على النجاح الباهر للبطولة، يقول نايجل جوبتا، مدير بطولات التنس في آي إم جي: «نحن سعداء بالنجاح الشامل لحدث هذا العام بعد أن شهد بعض العروض الترفيهية الرائعة داخل وخارج الملعب. لقد كان مجالاً تنافسياً للغاية، ونحن نهنئ المصنفة الأولى لدينا إيلينا ريباكينا التي فازت بالبطولة عن جدارة واستحقاق».
أضاف: «شهدنا حضور الآلاف من المشجعين، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع الختامية، الأمر الذي يعكس مدى نمو البطولة، التي لا تزال في عامها الثاني فقط، وتطورها السريع، وشعبية التنس المتزايدة في دولة الإمارات».

 

الرابطة الدولية لمحترفات التنس
مبادلة
آخر الأخبار
آركابيتا وركاز العقارية تطوران مجمعاً للخدمات اللوجستية في الرياض بمواصفات عالمية
اقتصاد
آركابيتا وركاز العقارية تطوران مجمعاً للخدمات اللوجستية في الرياض بمواصفات عالمية
20 فبراير 2024
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
مشاركة كبيرة تنتظر «مروح» و«جنانة» للمحامل الشراعية
الرياضة
مشاركة كبيرة تنتظر «مروح» و«جنانة» للمحامل الشراعية
اليوم 12:00
جوارديولا: هالاند أخرس المنتقدين
الرياضة
جوارديولا: هالاند أخرس المنتقدين
اليوم 11:58
أوراق من الدولار الأميركي
اقتصاد
هبوط الدولار بعد تراجع عوائد السندات العالمية
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©