حمدان بن زايد: طواف الإمارات حدث رياضي عالمي مهم يستقطب أشهر الدراجين

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بنجاح طواف الإمارات في نسخته السادسة، وقال سموه عبر منصة «إكس»: «بداية قوية وتنافس مثير لفعاليات النسخة السادسة من طواف الإمارات والذي انطلقت مرحلته الأولى من منطقة الظفرة ويقام بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، حدث رياضي عالمي مهم تستضيفه دولة الإمارات ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويستقطب أشهر الدراجين العالميين.. نفخر بالاهتمام الكبير والتطورات الملحوظة لرياضة الدراجات الهوائية في إمارة أبوظبي ومنطقة الظفرة.. نتمنى التوفيق والسلامة لكافة المشاركين في المنافسات».