راتكليف واليونايتد.. «تمت الصفقة»

مانشستر (أ ف ب)



بات الملياردير البريطاني جيم راتكليف مالكاً شريكاً لأسهم في مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد إتمام صفقة الاستحواذ بشكل رسمي الثلاثاء، وفقاً لما أعلن نادي «الشياطين الحمر».

وأتمّ رجل الأعمال البالغ «71 عاماً»، عملية الاستحواذ على 25 في المئة من أسهم النادي، حسب بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وذلك بعد استيفاء الشروط كافة، بما في ذلك موافقة الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري.

واستثمر راتكليف مبلغاً إضافياً قدره 200 مليون دولار، لزيادة محفظة أسهمه، ليصل استحواذه إلى «حوالى 27.7 في المئة»، حسب ما تم الكشف عنه.

كما يتوجب على راتكليف، وهو مشجّع لـ «اليونايتد» منذ الصغر، أن يضع 100 مليون إضافية، بحلول 31 ديسمبر 2024، وهي مساهمة مخصصة «للاستثمارات المستقبلية في البنى التحتية لملعب «أولد ترافورد»، مما يرفع من حجم التزامه إلى 28.9 في المئة.

وعلّق راتكليف في بيان، قائلاً «أن تصبح شريكاً في ملكية مانشستر يونايتد هو شرف عظيم، ويأتي مع مسؤولية كبيرة».

وأضاف عن الإعلان الرسمي: «النتيجة تعني اكتمال الصفقة، لكنّها مجرّد بداية رحلتنا لإعادة مانشستر يونايتد إلى قمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية والعالمية، مع مرافق عالمية المستوى لمشجعينا، لذا فإنّ العمل لتحقيق هذه الأهداف سيستمر ويتسارع اعتباراً من الآن».

ويمثل الإعلان ختاماً إيجابياً لمراوحة طويلة بدأت في نوفمبر 2022، عندما أعلنت عائلة جلايزرز الأميركية المالكة للنادي أنها تدرس بيع النادي بشكل كليّ أو جزئي.

وواجه راتكليف منافسة من الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، لكنّ الأخير انسحب من السباق في أكتوبر 2023.

يُعد راتكليف مؤسس مجموعة إنيوس، وهو مالك أيضاً في نادي نيس الفرنسي ولوزان السويسري، وهو سيكون مسؤولاً عن عمليات كرة القدم في النادي المتوّج بلقب الدوري الإنجليزي 20 مرة، والطامح لاستعادة اللقب للمرة الأولى منذ العام 2013.