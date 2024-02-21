الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أولي» مدرباً لـ «نتس»

«أولي» مدرباً لـ «نتس»
21 فبراير 2024 08:48

 
نيويورك (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور واشنطن الأسبوع المقبل
واشنطن: المفاوضات طريق السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين


عيّن بروكلين نتس مساعد المدرب كيفن أولي مدرباً موقتاً، غداة إقالة جاك فون من منصبه، عقب تراجع نتائج الفريق في دوري كرة السلّة الأميركي للمحترفين.
وأقيل فون من منصبه، بعدما تراجع رصيد الفريق إلى 21 فوزاً، و33 خسارة هذا الموسم، ليحتل المركز الحادي عشر في ترتيب المنطقة الشرقية، بفارق مباراتين ونصف عن أتلانتا هوكس للمقعد الأخير في «بلاي-إن».
وحلّ فون، الذي سبق له أن اشرف على نتس لفترة وجيزة خلال العام 2020، مكان الكندي ستيف ناش في نوفمبر 2022، وحقّق مع الفريق 71 فوزاً مقابل 68 هزيمة في المواسم الثلاثة الأخيرة.
وتأتي إقالة فون بعد عام واحد من تمديد عقده مع نتس.
وسيقود أولي الذي لعب 13 موسماً في الدوري، وفاز بلقب دوري الجامعات الأميركي مدرباً لكونيكتيكوت عام 2014، الفريق للمرة الأولى «الخميس» بمواجهة تورونتو رابتورز، وانضم الى الجهاز الفني لنتس هذا الموسم مساعداً للمدرب.
وكان ميكال بريدجز نجم نتس أثنى على أولي في ديسمبر الماضي، قائلاً «هو قويّ جداً في تحفيزك واستعدادك للمباراة».

كرة السلة
أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
بروكلين
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
شعار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الأخبار العالمية
منظمة تحمّل داعش مسؤولية هجوم كيماوي في سوريا
23 فبراير 2024
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس
علوم الدار
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس
23 فبراير 2024
سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
اقتصاد
سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
23 فبراير 2024
«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
التعليم والمعرفة
«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
اليوم 23:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©