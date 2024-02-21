«أولي» مدرباً لـ «نتس»



نيويورك (أ ف ب)



عيّن بروكلين نتس مساعد المدرب كيفن أولي مدرباً موقتاً، غداة إقالة جاك فون من منصبه، عقب تراجع نتائج الفريق في دوري كرة السلّة الأميركي للمحترفين.

وأقيل فون من منصبه، بعدما تراجع رصيد الفريق إلى 21 فوزاً، و33 خسارة هذا الموسم، ليحتل المركز الحادي عشر في ترتيب المنطقة الشرقية، بفارق مباراتين ونصف عن أتلانتا هوكس للمقعد الأخير في «بلاي-إن».

وحلّ فون، الذي سبق له أن اشرف على نتس لفترة وجيزة خلال العام 2020، مكان الكندي ستيف ناش في نوفمبر 2022، وحقّق مع الفريق 71 فوزاً مقابل 68 هزيمة في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وتأتي إقالة فون بعد عام واحد من تمديد عقده مع نتس.

وسيقود أولي الذي لعب 13 موسماً في الدوري، وفاز بلقب دوري الجامعات الأميركي مدرباً لكونيكتيكوت عام 2014، الفريق للمرة الأولى «الخميس» بمواجهة تورونتو رابتورز، وانضم الى الجهاز الفني لنتس هذا الموسم مساعداً للمدرب.

وكان ميكال بريدجز نجم نتس أثنى على أولي في ديسمبر الماضي، قائلاً «هو قويّ جداً في تحفيزك واستعدادك للمباراة».