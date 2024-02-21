«الصفعة» تُكلف يوفيتش مباراتين

ميلانو (أ ف ب)



أُوقف الدولي الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ميلان مباراتين، بعدما قام بصفع أحد منافسيه، خلال خسارة فريقه أمام مضيفه مونزا 2-4، في منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد.

وصفع يوفيتش «26 عاماً» المدافع المخضرم أرماندو إيتسو، ليشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء، بعد عودته إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» في الدقيقة 52، في حين كان ميلان متأخراً بهدفين نظيفين.

ويغيب الصربي عن مواجهة أتالانتا، ضمن المرحلة السادسة والعشرين «الأحد»، وزيارة العاصمة روما أمام لاتسيو في الأول من مارس المقبل.

وسجل يوفيتش 7 أهداف هذا الموسم بقميص «الروسونيري» الذي يحتل المركز الثالث برصيد 52 نقطة، متأخراً بفارق 11 نقطة عن الجار اللدود الإنتر المتصدر.

كما ينافس ميلان في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، حيث فاز على ملعبه «سان سيرو» على رين الفرنسي 3-0، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي.