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الرياضة

أرتيتا يطالب أرسنال بالانتماء إلى «الأبطال»!

أرتيتا يطالب أرسنال بالانتماء إلى «الأبطال»!
21 فبراير 2024 09:03

 
لندن (د ب أ)

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دعا الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال لاعبيه، لإثبات أنهم ينتمون إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة بورتو البرتغالي «الأربعاء»، في ذهاب دور الستة عشر للبطولة القارية.
وعاد أرسنال لدوري الأبطال للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، بعدما عجز عن تخطي دور الستة عشر منذ عام 2010.
ويتطلع أرتيتا للذهاب إلى أبعد محطة ممكنة في البطولة القارية، لتعويض الجماهير عما أخفق في تحقيقه خلال مسيرته لاعباً بالفريق. وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة «اللاعبون يعرفون أننا لم نتواجد في البطولة لسبعة أعوام».
وأضاف «بالتأكيد بعضهم كانوا هنا ويعرفون القصة، ويعرفون أن ما حدث في الماضي ليس له علاقة، إنه التحدي والطموح الذي يلازمنا الآن من أجل العبور».
ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بأن العنصر الذهني هو الذي أفشل مخطط المدرب الأسطوري للفريق، آرسين فينجر في تجاوز دور الستة عشر عدة مرات، أجاب أرتيتا «البعض قال أن ليونيل ميسي كان عقبة أيضاً».
وأوضح «وكذلك بايرن ميونخ الذي واجهناه مرتين، هذه البطولة لها خصائصها، الإمكانات الفردية بالطبع مهمة، الأمر يتعلق بالتفاصيل، وتحتاج أن يكون لاعبيك في أفضل حالتهم خلال البطولة».
وقال «لا نمتلك الخبرة، هذه الحقيقة، 95% من اللاعبين لم يشاركوا في البطولة، لم يشاركوا في دور الستة عشر، ولم يسبق لي التدريب في هذه المرحلة، لكن لديهم طاقة كبيرة وحماس للعب بشكل جيد، وهذه رغبتنا، وكيف سنخوض المباراة، ونعرف ما ينتظرنا، لكننا نشعر بحماس كبير لخوضه بالقدر الكامل من الثقة، هذا بكل تأكيد».

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