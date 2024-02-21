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الرياضة

إنفانتينو ينعي «الشخصية الأيقونية»

إنفانتينو ينعي «الشخصية الأيقونية»
21 فبراير 2024 09:14

زيوريخ (د ب أ)

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نعى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أندرياس بريمه نجم كرة القدم الألمانية الذي رحل عن عالمنا.
وقال إنفانتينو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «أنستجرام»: «لقد انفطر قلبي عندما علمت خبر وفاة أندرياس بريمه عن عمر 63 عاماً، وفي الشهر الماضي فقط كنا معاً في ميونيخ لتكريم الأسطورة فرانز بيكنباور، أنه أمر مأساوي أن يكون وفاة آندي هي التي نحتسبها الآن». 
وأضاف: «سيظل آندي إلى الأبد في قلوب جميع مشجعي ألمانيا، بطلاً في كأس العالم لكرة القدم، والأهم من ذلك، وشخصاً متميزاً، لقد كان محبوباً جداً من قبل جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، أتذكر مشاهدة أدائه المتميز مع ألمانيا ومع إنتر ميلان، الذي خدمه بشكل جيد إلى جانب أندية أخرى». 
وقال: «إنه شخصية أيقونية في كرة القدم العالمية وقدوة، وإرثه هو دليل على مهارته وعزيمته وروحه الرياضية، وتركت مساهماته في كرة القدم، سواء لاعباً أو مدرباً، بصمة لا تُنسى في هذه الرياضة،  وستستمر مسيرته في إلهام الأجيال القادمة من لاعبي كرة القدم».
وأضاف: «تعيش ذكراه في قلوب المشجعين في جميع أنحاء العالم، لتذكرنا باللحظات التي تجعل لعبتنا الجميلة لا تُنسى، تعازيي الصادقة لعائلته وأصدقائه وزملائه السابقين وكل من عرفه». 

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
جياني إنفانتينو
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