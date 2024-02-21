الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لياو ينتقد «العقول الصغيرة»!

لياو ينتقد «العقول الصغيرة»!
21 فبراير 2024 09:23

ميلانو (د ب أ) 

أخبار ذات صلة
مدينة ميلانو تتفاوض مع ميلان والإنتر لتجديد سان سيرو
«المالاريا» تداهم بطل أفريقيا!


هاجم رافائيل لياو مهاجم ميلان من وصفهم بـ «أصحاب الأفق الضيق والعقول الصغيرة»، بعدما أصبح أحدث ضحايا الإساءات العنصرية في كرة القدم الإيطالية. 
أعاد لياو نشر رسالة باللغة الإيطالية لأحد رواد شبكة التواصل الاجتماعي «أنستجرام» يهاجم فيها مهاجم ميلان بقوله «لا أطيق رؤيتك، ولم أعد أتحمل فكرة تشجيعك في الملعب، لقد أصبحت عنصرياً، ارحل أنت وأشباهك في أسرع وقت». 
وعلق لياو «24 عاماً» على هذه الرسالة قائلاً باللغة البرتغالية «للأسف، لا يزال يتواجد في عالمنا مثل هؤلاء الأشخاص أصحاب الأفق الضيق والعقول الصغيرة».
وتأتي هذه الواقعة بعد شهر من خروج لياو مع زملائه في ميلان من الملعب تضامناً مع حارس الفريق مايك مانيان الذي تعرض لإساءة عنصرية في مباراة أودينيزي.
وتم التعرف على هوية المتورطين في هذه الواقعة، وعاقبهم نادي أودينيزي بحرمانهم من حضور المباريات مدى الحياة.
ودعم نادي ميلان الإيطالي مهاجمه برسالة عبر منصة إكس «تويتر سابقا»: نحن معك دائماً يا رافا، لا مكان للعنصرية بين جماهيرنا وفي كرة القدم. 
وتكررت حوادث الإساءات العنصرية في الملاعب الإيطالية والأوروبية خلال الأعوام الأخيرة، وكان ضحيتها نجوم بارزون مثل كيفن برينس بواتنج وماريو بالوتيلي وروميلو لوكاكو.
 وعوقب نادي لاتسيو بإغلاق جزء من مدرجات ملعبه لمباراة واحدة الشهر الماضي، بسبب هتافات عنصرية ضد روميلو لوكاكو مهاجم روما.

الدوري الإيطالي
ميلان
رافائيل لياو
أودينيزي
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
شعار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الأخبار العالمية
منظمة تحمّل داعش مسؤولية هجوم كيماوي في سوريا
23 فبراير 2024
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس
علوم الدار
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس
23 فبراير 2024
سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
اقتصاد
سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
23 فبراير 2024
«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
التعليم والمعرفة
«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
اليوم 23:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©