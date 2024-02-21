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الرياضة

جريزمان يحلم باللعب في «باريس»!

جريزمان يحلم باللعب في «باريس»!
21 فبراير 2024 10:39

أنور إبراهيم (القاهرة)
يبدو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي ليس الوحيد الذي يرغب في المشاركة في دورة الألعاب الأولميبية التي تقام في باريس، من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، وإنما هناك نجم آخر يتطلع بشغف لتحقيق هذا الحلم، وهو أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، إذ أبدى هذا الأخير، في حديث لصحيفة «لوموند»، رغبته الشديدة في المشاركة في هذه الدورة، تحت قيادة تيري هنري المدير الفني للمنتخب الأولمبي الفرنسي.
وتنص لائحة دورة كرة القدم في الدورات الأولمبية، منذ دورة لوس أنجلوس 1984، على أنه يجوز للمنتخب الأولمبي أن يستعين بثلاثة لاعبين فوق 23عاماً من المنتخب الأول، للمشاركة في هذه الدورة، ولهذا يحلم جريزمان بأن يكون أحد هؤلاء اللاعبين الثلاثة الذين يختارهم تيري هنري.
وقال جريزمان الذي أُصيب في مباراة فريقه الثلاثاء أمام إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال الأوروبي، والتي انتهت بفوز الإنتر 1-0، إنه يتمنى من كل قلبه المشاركة في هذه الدورة، وإنه قادرعلى اللعب فيها، رغم أنها تأتي مباشرة بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، التي تقام في ألمانيا من 14 يونيو إلى 14يوليو المقبلين.
وأضاف: أحلم بأن أعيش أجواء هذه الدورة، واللحظات الرائعة التي تتخللها.
وشدد جريزمان بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، على أنه ينوي مناقشة هذا الأمر مع مسؤولي الأتليتي، ويأمل في أن يسمحوا له بتحقيق حلمه. وقال: سأبذل ما في وسعي من أجل الاشتراك فيها، وسأتحدث مع رؤسائي في أتلتيكو في هذا الأمر في الوقت المناسب، لمعرفة ما إذا كانوا يوافقون على السماح لي بالمشاركة فيها من عدمه.
وتابع: أمر استثنائي أن أشارك، وحلم حقيقي أتمناه، لأن تمثيل أي منتخب فرنسي شيء رائع، وأنا أحب المنتخب الأولمبي، وأتمنى أن أصنع شيئاً معه، مثلما صنعنا الكثير مع المنتخب الأول.

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كيليان مبابي
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