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الرياضة

الشارقة يتصدر دوري اليد بـ«النقطة 15»

الشارقة يتصدر دوري اليد بـ«النقطة 15»
21 فبراير 2024 11:30

رضا سليم (دبي) 
قفز فريق الشارقة إلى صدارة جدول ترتيب دوري أقوياء اليد، بعد الفوز على فريق مليحة بنتيجة (29-25)، في المباراة التي جرت بينهما بصالة «الملك الشرقاوي»، ضمن مواجهات الجولة السابعة، للمسابقة، وانتهى شوطها الأول لمصلحة أصحاب الأرض 16-12.
ورفع «الملك» رصيده إلى 15 نقطة من فوزه في 5 مباريات متتالية بالفوز على الجزيرة، والنصر، وشباب الأهلي والوصل، ومليحة، ويتبقى له ويتصدر القمة بفارق نقطة عن شباب الأهلي الذي يحتل الوصافة برصيد 14 نقطة متساوياً مع الجزيرة ومليحة بالرصيد نفسه، والعين الخامس برصيد 13 نقطة، والوصل السادس 9 نقاط والنصر السابع 8 نقاط، ودبا الحصن الثامن 5 نقاط.
ويتبقى للشارقة مباراتان مؤجلتان أمام العين يوم السبت المقبل، وأمام دبا الحصن يوم 5 مارس المقبل.
كان الشارقة ومليحة اتفقا على تقديم مباراتهما في الجولة السابعة، التي تقام الجمعة والسبت، بسبب مشاركة مليحة في بطولة الأندية الخليجية، التي يستضيفها العربي القطري، خلال الفترة، من 25 فبراير الجاري إلى 5 مارس المقبل، وستتوجه البعثة إلى الدوحة يوم بعد غدٍ الجمعة.

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