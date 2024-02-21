«الكاحل» يحرم ألكاراز من «ريو»



ريو دي جانيرو (رويترز)



انسحب كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالمياً من بطولة ريو المفتوحة للتنس، بعد تعرّضه لإصابة في الكاحل الأيمن في مباراته الافتتاحية أمام البرازيلي تياجو مونتيرو.

واحتاج الإسباني إلى رعاية طبية، بعد إصابته بالتواء في الكاحل في النقطة الثانية من المباراة.

وعاد اللاعب «20 عاماً» إلى الملعب، وتمكن من كسر إرسال مونتيرو، لكنه انسحب بعد كسر إرساله في الشوط التالي، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وتوج ألكاراز بلقب بطولة ريو في 2022، وبلغ النهائي العام الماضي، حين خسر أمام البريطاني كاميرون نوري.

ووصل إلى ريو، بعد خسارته أمام التشيلي نيكولا خاري في الدور قبل النهائي لبطولة بوينس آيرس المفتوحة الأسبوع الماضي.

كان ألكاراز قد أعلن في وقت سابق أنه سيشارك في بطولة كوينز قبل الدفاع عن لقبه في ويمبلدون.