«فخر أبوظبي» يطلق احتفالات «اليوبيل الذهبي»



مراد المصري (أبوظبي)



أطلق الجزيرة احتفالات مرور 50 عاماً على تأسيسه عام 1974، وذلك مع سلسلة مع المبادرات التي يقوم بها «فخر أبوظبي»، بداية مع إطلاق الزي الخاص للفريق الأول بهذه المناسبة الاستثنائية، والذي ظهر به أبرز نجومه، مع طرح كمية محدودة في متجره الرسمي أمام الجماهير، بداية من الأول من مارس المقبل.

وبثت الحسابات الرسمية التي غيّرت الشعار لاستخدام الشعار الأول عند التأسيس لنادي الجزيرة، فيديو يمزج بين عبق الماضي العريق والحاضر المشرق، لأحد أبرز الأندية على صعيد الدولة والمنطقة، بالألقاب التي حققها محلياً وخليجياً، إلى جانب حضوره العالمي، بعدما سبق له بلوغ نصف نهائي كأس العالم للأندية، عندما وقف نداً عنيداً لريال مدريد الإسباني، وكتب حساب النادي «منذ الخمسين عاماً الأولى، وحتى الخمسين عاماً المقبلة، نستمر في كتابة التاريخ»، كما تم توجيه الشكر إلى مهرجان زايد التراثي على التعاون في إنتاج هذا الفيديو المتميز.

وتأتي الاحتفالات مع تواصل التحضيرات لمواجهة النصر يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة 14» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي تقام على استاد محمد بن زايد، مع توجيه النداء إلى الجماهير للحضور على المدرجات، عبر وسائل التحفيز المبتكرة التي يقوم بها النادي دائماً، من خلال التواصل والإعلان عن مبارياته، وإجراء سحوبات على جوائز قيمة.

ويتطلع الروماني ميريل رادوي مدرب الجزيرة، إلى ظهور فريقه بصورة أفضل عن المباراة الماضية التي تفوق فيها على العربي في دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ويعول على خبرة هدافه التاريخي، علي مبخوت، الذي أسهم في 13 من آخر 19 هدفاً، سجلها «فخر أبوظبي» في مرمى «العميد» بالدوري، بعدما أحرز 8 أهداف، وصنع 5 أهداف، وهو المتخصص في التسجيل في مرمى أحمد شمبيه حارس النصر، بإجمالي 15 هدفاً، ليكون أكثر لاعب يزور شباكه في «دوري المحترفين».

ويسعى رادوي في الوقت الحالي للوصول إلى درجة أعلى من الانسجام والانضباط التكتيكي للاعبيه في أرضية الملعب، حيث ظهرت بوادر إيجابية في المباراة الماضية، ولكن الحاجة إلى المزيد من العمل ستكون ضرورية أمام النصر الذي يواصل التطور مع مدربه الهولندي ألفريد شرودر.