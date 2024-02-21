«جودو الإمارات» يخوض «تحدي طشقند» بـ «القائمة الأولمبية»



أبوظبي (الاتحاد)



أكمل منتخب الجودو استعداداته للمشاركة في بطولة طشقند جراند سلام التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان من الأول إلى الثالث من مارس المقبل، خلال المعسكر الحالي في أحد مجمعات أوزبكستان الرياضية.

ووصل عدد المشاركين في البطولة 465 لاعباً ولاعبة، من 70 دولة، وتشهد المنافسات للمرة الأولى التقارب في الأعداد من الجنسين «225 لاعباً مقابل 240 لاعبة، كما زاد عدد العرب إلى 6 دول، وهي الإمارات، والسعودية، والكويت، ومصر، والمغرب ولبنان.

وتحددت قرعة «بطولة طشقند» يوم الخميس المقبل، بقاعة «هومو أرينا» عبر تقنية الفيديو، وتجرى في اليوم نفسه عملية الميزان للمشاركين في منافسات اليوم الأول، لفئة الوزن الخفيف الذي تحدد له صباح أول مارس، وحدد اللجنة المنظمة 4 صالات لتدريب المنتخبات بعد إغلاق باب التسجيل.

وضمت قائمة منتخبنا في «تحدى طشقند» المتأهلين إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، وتضم 5 لاعبين، هم نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، وبشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم».

ويتوقع أن يرتفع عدد ممثلي الجودو الإماراتي في «باريس 2024»، عقب بطولة العالم التي تستضيفها العاصمة أبوظبي من 19 مايو إلى 24 مايو المقبل إلى 7 لاعبين، حسب خطة إعداد المنتخب الأول التي حددها مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي للمنتخب الأول، والتي تستمر إلى ديسمبر المقبل.