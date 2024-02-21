مشاركة كبيرة تنتظر «مروح» و«جنانة» للمحامل الشراعية

منطقة الظفرة (الاتحاد)

تتواصل السباقات التراثية ضمن فعاليات مهرجان الظفرة البحري، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في دورته الـ 15، حيث يقام «الجمعة» سباق «مروح للمحامل الشراعية» فئة 43 قدماً، فيما تختتم السباقات التراثية «السبت» بسباق «جنانة للمحامل الشراعية» لفئة 22 قدماً، وتُجرى المنافسات على مياه شاطئ المغيرة بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، كما يشهد المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات التراثية.

وينطلق سباق مروح للمحامل الشراعية، فئة 43 قدماً، من ساحل جزيرة البزوم لمسافة 15 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية على شاطئ المغيرة، وبلغ عدد المحامل التي سجلت للاشتراك في السباق 90 محملاً، ويشكل السباق أحد التحديات المهمة للنوخذة والبحارة، كون هذه الفئة تعد الوسطى بين الفئات، ينتقل إليها البحارة الشباب ويعبرون من خلالها إلى السباقات الكبرى.

ويقام يوم السبت سباق جنانة للمحامل الشراعية لفئة 22 قدماً، والذي ينطلق من جزيرة جنانة لمسافة 7 أميال بحرية باتجاه خط النهاية على شاطئ المغيرة، حيث تم تسجيل 55 محملاً لخوض التحدي، ويعد السباق الخطوة الأولى للبحارة الشباب على سلم فئات السباقات التراثية.

وأكد ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية، في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن فريق العمل أكمل جاهزيته لتنظيم سباقي مروح للمحامل الشراعية لفئة 43 قدماً، وجنانة لفئة 22 قدماً، وفق أعلى المعايير في الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية، وبما يتماشى مع الحدث، مشيراً إلى أن التسجيل للمشاركة شهد إقبالاً كبيراً، وهو ما يؤكد حرص الملاك والنواخذة والبحارة على التواجد في المهرجان.

وقال: «نسعد في نادي أبوظبي للرياضات البحرية بتنظيم السباقات البحرية التراثية، والحديثة، في المهرجانات والمناسبات المختلفة، بالتعاون والتنسيق مع هيئة أبوظبي للتراث، وصولاً إلى الهدف المشترك والمنشود، وهو تعزيز جهود الحفاظ على التراث، ونقله إلى الأجيال بكل تفاصيله».

وأضاف: «تفاعل الجماهير مع السباقات التراثية في مهرجان الظفرة البحري، كان له أثره الملموس في تشجيع المشاركين، ورفع درجات حماسهم، وأيضاً في المستويات الفنية العالية التي قدمها النوخذة والبحارة خلال السباقات التي أقيمت، ونأمل أن يتواصل هذا التفاعل في السباقات المتبقية ضمن أجندة المهرجان».