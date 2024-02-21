جوارديولا: هالاند أخرس المنتقدين

مانشستر (أ ف ب)



قال الإسباني بيب جوارديولا مدرّب مانشستر سيتي، إن مهاجمه النروجي إرلينج هالاند «أخرس أصوات» المنتقدين، بعد تسجيله هدف الفوز لمانشستر سيتي «حامل اللقب» على ضيفه برنتفورد 1-0، في مباراة مؤجلة من «المرحلة 18» من بطولة إنجلترا في كرة القدم.

وقلّص «السيتي» الفارق إلى «نقطة» مع ليفربول في صدارة الدوري، فيما يبتعد أيضاً بفارق نقطة عن أرسنال الثالث، في معركة ثلاثية ضارية على الصدارة، قبل 13 مرحلة من نهاية الموسم.

بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71، عوّض المهاجم الفتّاك البالغ 23 عاماً إخفاقاته أمام المرمى في المباراة الأخيرة ضد تشيلسي 1-1، رافعاً رصيده إلى 17 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق هدفين عن مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح «15».

قال جوارديولا عن هالاند الذي عاد أخيراً من إصابة أبعدته شهرين عن الملاعب، وتأثر نفسياً لوفاة جدته «الهدافون الكبار يسجلون الكثير من الأهداف، لا تنتقدوا، سيخرسكم، عاجلاً أم آجلاً سيكون هناك».

تابع المدرب الفذ الذي قاد «القمر السماوي» الموسم الماضي إلى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه: «غاب لشهرين، خسر جدته، ليس بالأمر السهل على الإنسان».

وعن إهدار الفرص أمام تشيلسي، قال جوارديولا: «تحدثنا عن هذا الأمر، لكنه لم يقل شيئاً عن وفاة جدته».