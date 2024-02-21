سيميوني قلق على جريزمان!

مدريد (رويترز)



عبر دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، عن أمله في أن تكون إصابة أنطوان جريزمان مجرد التواء في الكاحل، بعد استبدال المهاجم خلال الهزيمة 1-صفر أمام إنتر ميلان في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتم استبدال الهداف التاريخي لأتلتيكو، والذي سجل خمسة أهداف في ست مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليحل أنخيل كوريا بدلاً منه في الدقيقة 78.

وقال سيميوني للصحفيين: «أصيب جريزمان بالتواء في الكاحل، ونأمل أن يكون مجرد التواء».

وتتزايد إصابات أتلتيكو قبل مباراة إياب الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا الأسبوع المقبل أمام بلباو.

وأصيب المدافع خوسيه ماريا خيمنيز أيضاً بعد دقيقة واحدة من الشوط الثاني أمس الثلاثاء كما غاب لاعب الوسط توماس ليمار والجناح ماركوس باولو.

وقال سيميوني أيضاً إنه متفائل بشأن فرص فريقه في التأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف متصدر الدوري الإيطالي في مباراة الإياب يوم 13 مارس.

وأضاف: «بغض النظر عن الهزيمة أثبتنا أننا قادرون على المنافسة، نعرف ما سنواجهه، وبعد مواجهتهم أصبحنا نعرف الآن كيف يلعبون، نأمل الآن أن نكون في أفضل حالاتنا إياباً للمنافسة بالطريقة التي تتطلبها هذه البطولة».