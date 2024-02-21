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الرياضة

مارفن بطل «الشطرنج الخاطف» في العين

مارفن بطل «الشطرنج الخاطف» في العين
21 فبراير 2024 14:00

 
العين (الاتحاد)

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توج عبدالله الراشدي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أبطال بطولة شعبان للشطرنج الخاطف التي نظمها النادي، بمشاركة قياسية بلغت 100 لاعب ولاعبة من 11 دولة، هي إنجلترا، وروسيا، وليتوانيا، والهند ونيجيريا، والفلبين، ومصر، وسوريا، وتونس، واليمن، والإمارات.
وأكد الراشدي أن النادي الذي يحتفل باليوبيل الفضي الشهر المقبل، أصبح مؤسسة رياضية مجتمعية عالمية بامتياز، وأشاد بالمشاركة الكبيرة في أنشطة ومسابقات النادي خلال فبراير، وهو ما يعكس نجاح المبادرات المجتمعية العيناوية الرائدة التي أسهمت في نشر الشطرنج، بوصفه رياضة ثقافية وتراثية وذهنية بين مختلف شرائح المجتمع العيناوي. 
حصد الدولي الفلبيني ماركوس مارفن، كأس البطولة والميدالية الذهبية برصيد 9.5 نقطة، وتساوى معه في رصيد النقاط الأستاذ الدولي الإماراتي إبراهيم سلطان الذي حقق الميدالية الفضية، وفقاً لأنظمة كسر التعادل بينهما، وجاء الدولي الهندي دومير فيهان في المركز الثالث والميدالية البرونزية «8 نقاط».
فاز محمد سعيد الشامسي بجائزة أفضل لاعب إماراتي، وحصدت شيخة عبدالله المريخي جائزة أفضل لاعبة إماراتية، وفاز غيث سعيد النعيمي بجائزة أفضل لاعب عيناوي، وحصدت مهرة خليفة النيادي جائزة أفضل لاعبة عيناوية. 
أقيمت بطولة شهر شعبان للشطرنج الخاطف من 11 جولة، وفقاً للنظام السويسري، خلال يوم واحد، ويحصل كل لاعب على زمن تفكير 5 دقائق للمباراة، مع إضافة 3 ثوان، لكل نقلة من بداية المباراة، وفقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج الخاطف. 
يقوم بتحكيم وإدارة منافسات البطولة الحكم الدولي الإماراتي أحمد النعيمي مدير البطولة، وحكم الاتحاد الدولي الإماراتية موزة المعمري رئيس الحكام.
من ناحية أخرى، تنطلق بطولة شتاء العين للشطرنج للشطرنج الكلاسيك من 23 إلى 27 فبراير، بينما تختتم أجندة فبراير بإقامة بطولة العين لييب داي 29 فبراير.

 

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العين
نادي العين للشطرنج والثقافة
الشطرنج الخاطف
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