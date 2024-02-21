«أبيض الشاطئية».. موعد مع «الحلم» في «المونديال»

رضا سليم (دبي)



يلتقي منتخبنا مع إيران، الخميس، في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، والمقامة حالياً بحي التصميم في دبي، وتمثل المباراة «الحلم الكبير» لـ «أبيض الشاطئية»، بعد التأهل التاريخي إلى دور الثمانية للمرة الأولى، ويسعى لاعبونا إلى مواصلة الإنجاز، بالوصول إلى «المربع الذهبي»، ضمن أفضل 4 منتخبات في العالم.

ويعتمد البرازيلي فيكتور فاكسيز، مدرب منتخبنا على مجموعة اللاعبين الذين قادوا المنتخب إلى المجد في الدور الأول، والتأهل من خلال «وصافة» المجموعة الأولى بعد إيطاليا، رغم أن «الأبيض» فاز في 3 مباريات على مصر وأميركا وإيطاليا، إلا أن فارق الأهداف وضعه في المركز الثاني، ليواجه إيران متصدر المجموعة الثانية، في حين يلتقي إيطاليا مع تاهيتي وصيف المجموعة الثانية.

وأبرز لاعبي منتخبنا وليد محمد قائد الفريق، وأحمد بشر ووليد بشر وعباس علي وعلي محمدي، وراشد عيد، وكمال علي، عبدالله عباس، هيثم الكعبي، وليد محمدي، أحمد ملاحي، بالإضافة إلى الحارسين حميد جمال ومحمد الجسمي، ونجح حميد في قيادة المنتخب إلى الفوز على إيطاليا بـ «ركلات الترجيح»، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي في وقتها الأصلي والشوط الإضافي، وتصدى حميد لـ 3 ركلات، وهو ما قاد المنتخب إلى حسم اللقاء لمصلحته، واستحق لقب رجل المباراة.

من جانبه، أكد البرازيلي فيكتور فاسكيز، مدرب منتخبنا لكرة القدم الشاطئية، أن المواجهة المقبلة أمام إيران تحتاج إلى تركيز شديد، نظراً لقوة المنافس، وقال: «علينا أن نستلهم روح الفريق، والأداء الذي قدمناه في كل مبارياتنا حتى الآن، ونستجمع كل تركيزنا للمواجهة المقبلة، وهي الطريقة التي يمكننا من خلالها المضي قدماً، وجعل كل الجماهير سعداء، مع ضرورة الاعتراف بأن المباراة ستكون صعبة».

وأضاف: «لدينا ثقة كبيرة في جميع اللاعبين بتقديم المستوى المطلوب، وتابعنا المنافس في مبارياته بالبطولة، ونقدم كل ما لدينا داخل الملعب، حتى نكمل مسيرة الإنجازات التاريخية في النسخة الحالية».

من ناحية أخرى، يدشن البرازيل متصدر المجموعة الرابعة مواجهات الدور ربع النهائي للبطولة بمواجهة اليابان وصيف المجموعة الثالثة، فيما يلتقي في المباراة الثانية بيلاروسيا متصدر المجموعة الثالثة مع البرتغال وصيف المجموعة الرابعة، بينما يلعب منتخبنا وصيف الأولى مع إيران متصدر الثانية، والمباراة الأخيرة تجمع إيطاليا متصدر الأولى مع تاهيتي وصيف المجموعة الثانية.

من ناحية أخرى، شهد الدور الأول للبطولة 165 هدفاً، خلال 24 مباراة، بمعدل 6.8 هدف في المباراة، وكانت مواجهة منتخبنا مع إيطاليا الوحيدة التي لم تشهد أهدافاً، فيما حفلت مباراة إسبانيا وإيران بـ 12 هدفاً، بعدما انتهت بالتعادل 6-6، و3 مباريات 30 هدفاً، بمعدل 10 أهداف، وهي بيلا روسيا مع السنغال 6-4، والبرتغال مع المكسيك 8-2، واليابان مع السنغال 6-4.

ويتصدر قائمة الهدافين البرتغالي ليو مارتينيز «7 أهداف»، يليه الإيراني محمد علي مختاري «6 أهداف»، متساوياً مع البيلاروسي إيهار بريشتسل، والرابع الإسباني تشيكي «4 أهداف»، متساوياً مع رونوي تينيراوري لاعب تاهيتي، والمصري حسام باولو.



برنامج ربع النهائي



البرازيل - اليابان 15:30

بيلاروسيا - البرتغال 17:00

الإمارات - إيران 19:30

إيطاليا - تاهيتي 21:00