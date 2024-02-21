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الرياضة

«ركلة» تفجر غضب دورتموند

«ركلة» تفجر غضب دورتموند
21 فبراير 2024 14:22

 
برلين (رويترز)

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استشاط بروسيا دورتموند غضباً بسبب ركلة جزاء، احتسبت ضده في مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل 1-1 مع مضيفه آيندهوفن.
وسجل دونيل مالين هدفاً رائعاً في مرمى فريقه السابق، لكن ركلة جزاء نفذها لوك دي يونج في الشوط الثاني منحت فريقه آيندهوفن التعادل 1-1.
وأطلق مالين لاعب هولندا تسديدة مدوية من زاوية ضيقة في الدقيقة 24، لكن صاحب الأرض صنع فرصاً أفضل واستغل واحدة منها، حين سجل دي يونج من ركلة جزاء تم احتسابها على ماتس هوملز ليتعادل آيندهوفن.
وقال هوملز مدافع دورتموند عن تدخله على مالك تيلمان: «ركلة جزاء صفر بالمئة، ووصلت للكرة أولاً وغيرت مسارها، ثم حدث احتكاك بسيط. لكن هذه هي كرة القدم، أنا آسف لم تكن ركلة جزاء».
وأضاف: «انفجر تيلمان من الضحك، وكذلك يوهان باكايوكو جناح آيندهوفن، نظراً إلي وابتسما لعدة دقائق».
ولمس مدافع دورتموند الكرة، قبل أن يحتك بالدولي الأمريكي المولود في ألمانيا تيلمان، لكن مراجعة حكم الفيديو المساعد أكدت قرار الحكم سرديان يوفانوفيتش على أرض الملعب، مما أثار استياء الفريق الزائر.
وقال هوملز: «هذه ثاني ركلة جزاء سخيفة تحتسب علينا في دوري أبطال أوروبا بعد (مباراة دور المجموعات) في باريس سان جيرمان. لا أفهم الحكام في الوقت الحالي».
وخسر دورتموند 2-صفر في باريس في سبتمبر الماضي، وسجل كيليان مبابي من ركلة جزاء بعد لمسة يد.
وأضاف هوملز: «يتم منح ركلات جزاء في مواقف لا تعتبر حتى من الأخطاء الشائعة».
ويستضيف دورتموند الفريق الهولندي في مباراة الإياب يوم 13 مارس. 

دوري أبطال أوروبا
دورتموند
آيندهوفن
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