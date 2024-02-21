«لدغة ذيل الحصان» تضع السيتي في «قلب الصراع الناري»!

عمرو عبيد (القاهرة)

عنونت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية غلافها قائلة: «عين السيتي على اللقب»، حيث كتبت أن طريق «قمة البريميرليج» انقسم إلى 3 اتجاهات الآن، باتت أكثر اشتعالاً بعد فوز مانشستر سيتي واقترابه من ليفربول بفارق نقطة وحيدة، بفضل هدف هالاند الحاسم أمام برينتفورد، وأشارت إلى أن الهداف «الفذ» أنهى حالة من الإحباط، ضربته خلال مواجهة تشيلسي السابقة، بعدما أهدر كماً هائلاً من الفرص التهديفية، لكنه عاد إلى ممارسة «مهمته العادية»، بتسجيل هدف الفوز خلال مواجهة صعبة، نجح في فك عقدتها ووضع «كتيبة بيب» في قلب «الصراع الناري».

أما عنوان «ميرور»، فكان أكثر طرافة بقولها «لدغة بواسطة ذيل الحصان»، مشيرة إلى الضربة المتأخرة التي وجهها هالاند «بقصة شعره الشهيرة» إلى برينتفورد، لـ«يقتل النحل» حسب وصفها بلدغة حاسمة، أعادت الهداف وفريق جوارديولا إلى المسار الصحيح في صراع الدوري، ولم تنس «ميرور» تناول احتفاظ هالاند بقمة الهدافين في «البريميرليج»، بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفاً، رغم غيابه الطويل بسبب الإصابة، ليبتعد بفارق هدفين عن محمد صلاح، نجم ليفربول، ويواصل مسيرته الناجحة من أجل الاحتفاظ بـ«الحذاء الذهبي».



وتغزّلت أغلب الصحف الإنجليزية فيما قدمه «البلومون» أمام «النحل»، حيث قالت «إكسبريس» إن السيتي انطلق في رحلة ناجحة نحو المركز الثاني، جالباً المزيد من الضغط لفريقي المقدمة، «الريدز» و«الجانرز»، وعنونت «ستار سبورت» غلافها بكلمة طريفة «أمسكت بك»، إشارة إلى اللعبة «المُشتعلة» بين فرق مقدمة «البريميرليج»، حيث لحق السيتي بليفربول بينما يطاردهما أرسنال، وأكدت أن هالاند أنهى توتر «السماوي» وأشعل البطولة، في حين كتبت «تيليجراف» أن هالاند «أخرس» المشككين وأسكت أصوات الانتقادات التي طالت كتيبة السيتي مؤخراً، بعدما صار على بُعد خطوة واحدة من القمة.