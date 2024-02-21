الدوري العالمي لشباب الكاراتيه يبدأ في الفجيرة

علي معالي (الفجيرة)



برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق الخميس بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه، على صالة مجمع زايد الرياضي، في الفجيرة، حيث تبدأ المنافسات في الساعة التاسعة صباحاً، وسط مشاركة قياسية من 78 دولة، يمثلها 2024 لاعباً ولاعبة، على طريق التأهل إلى أولمبياد الشباب 2026 بالعاصمة السنغالية دكار.

وقال اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي: «إن الأرقام القياسية دليل النجاح، وعلاقتنا بالاتحاد الدولي سر التألق».

وأشار إلى أن البطولة وضعت علامات النجاح الخاصة بها قبل الانطلاق، من خلال الأرقام القياسية التي سجلتها بعدد الحضور، سواء من اللاعبين أو الدول، وأصبحت الإمارات عنصراً أساسياً في إنجاح فعاليات الاتحاد الدولي، وهذا ما لم يكن موجوداً من قبل، حيث كانت هذه البطولات، سواء الخاصة بالشباب أو الكبار حصراً لدى دول معينة، ولكن في الوقت الراهن أصبحنا نشاهدها على أرض الدولة، سواء في دبي أو الفجيرة، وكلها مؤشرات نجاح على ما يقدمه اتحاد الكاراتيه، بالتعاون مع الاتحاد الدولي، وهناك فريق عمل بالاتحاد يعمل في صمت لإنجاح البطولات التي ينظمها، ومنها نسخة الفجيرة 2024.



وأضاف: هناك منشآت تسهم في خروج الحدث على أفضل كما يكون، إضافة إلى التسهيلات المتميزة في تنظيمنا للأحداث، مع توفر عنصر الأمن والأمان، وكلها مقومات تجعل اللاعبين من مختلف دول العالم يترقبون المشاركة في أي بطولة تقام في الإمارات.

وتجرى المنافسة في 10 أوزان للذكور والإناث تحت 21 عاماً، على بساط البطولة من أجل التتويج بميداليات «الكاتا والكوميتيه» للفردي، في أوزان 60 و67 و75 و84 وفوق 84 كجم «ذكور»، وفيما يخص الإناث أوزان 50 و55 و61 و68، وفوق 68 كجم.

تستمر المنافسات إلى 25 من فبراير الجاري، وسط حضور كبير من الاتحادين الدولي والآسيوي، إضافة إلى العربي، وتشهد نسخة الفجيرة للعام الثاني مشاركة 14 دولة عربية.

وتعتبر «نسخة الفجيرة» الأولى في قائمة جولات الاتحاد الدولي، حيث تقام هذا العام 5 جولات لمرحلة الشباب، بداية من الفجيرة، ومروراً بـ لاكورونيا «إسبانيا» من 16 إلى 19 مايو، وبوريك «كرواتيا»، من 27 إلى 30 يونيو، وكانكون «المكسيك» من 8 إلى 11 أغسطس، والبندقية «إيطاليا» من 5 إلى 8 ديسمبر.

وبالتالي تعتبر الفجيرة محطة مهمة لأنها نقطة الانطلاق لنجوم المستقبل، في موسم يعد المؤهل الأساسي لأولمبياد الشباب في القارة الأفريقية، بمشاركة 14 دولة عربية، تتقدمها مصر بـ 274 لاعباً، والإمارات «108 لاعبين»، والسعودية «52 لاعباً»، والجزائر «43 لاعباً»، والكويت «29» والأردن «28»، وقطر «15»، والعراق «7»، وعُمان «5»، واليمن «3»، وليبيا «3»، وتونس «2» والمغرب «1».

وتأتي إيران في المركز الثاني من حيث عدد المشاركين بـ 251 لاعباً، وكازاخستان «136»، وإيطاليا «95»، وتركيا «74»، والهند «55»، وألمانيا «52»، وفرنسا «50»، أذربيجان وبلجيكا والتشيك «47»، وكرواتيا «43»، وسويسرا «41»، واليونان «36».