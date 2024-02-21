إيطاليا تتحدث عن «قوة الإنتر» وإسبانيا تثق في «ريمونتادا الأتليتي»!



عمرو عبيد (القاهرة)



تباينت ردود فعل الصحف الإيطالية والإسبانية عقب فوز إنتر ميلان على أتلتيكو مدريد، في ذهاب دور الـ16 من «الشامبيونزليج»، ورغم سعادة «كورييري ديللو سبورت» بعنوان غلافها «الإنتر.. القوي»، إلا أنها تحدثت عن أن الفوز بهدف لم يعبر عن حقيقة تفوق «النيراتزوري» في المباراة، وأبدت «توتوسبورت» انبهارها بالمهاجم النمساوي، معنونة غلافها بـ«أرنافتوفيتش.. يا لك من رائع!»، كما كتبت لاجازيتا فوق غلافها «مرحى إنتر»، قائلة إن أرناتوفيتش سجّل هدفاً «ذهبياً» أمام منافس صعب، لكن تبقى كل الأمور معلقة حتى موعد مباراة الإياب، وأشارت إلى خطورة «الأفاعي» الهجومية الكبيرة طوال المباراة، خاصة قرب نهايتها، حيث سدد الفريق الإيطالي 19 كرة، منها 5 بين القائمين والعارضة، في حين أن «الأتليتي» لم يُسدد أي كرة على مرمى يان سومير.



أما في إسبانيا، فكتبت «آس» أن ليلة الإياب في العاصمة مدريد ستكون «مختلفة تماماً»، مؤكدة أن أتلتيكو قادر على تحقيق «الريمونتادا» بعد الهدف الوحيد الذي سجله إنتر ميلان، فيما نقلت تعبير المدرب سيميوني «عوقبنا بتلك الخسارة»، وسارت «ماركا» على النهج ذاته بقولها «الأتليتي يستطيع العودة»، لكنها تحدثت عن تفوق فرق «سان سيرو» مرة أخرى في مواجهة «الروخي بلانكوس»، وتناولت باهتمام إصابة النجم أنطوان جريزمان، التي تمنت ألا تكون كبيرة وتؤثر على مشاركته في مباراة الإياب.



ونشرت «ماركا» تقريراً بعنوان «فريق سيميوني لم يمت بعد!»، كتبت فيه أن البعض كان يتوقع «انهيار الأتليتي» في سان سيرو أمام أحد أفضل الفرق العالمية في الموسم الحالي، لكن كتيبة الأرجنتيني صمدت وتماسكت وتمكنت من الخروج بخسارة «قريبة، يُمكن تعويضها حسب رأيها، إذ إن مباراة »ميتروبوليتانو« ستحمل الكثير من المفاجآت كعادتها دائماً، خاصة في ظل المساندة الجماهيرية الكبيرة المتوقعة من عشاق «الروخي بلانكوس»، وهو ما قد يصنع الفارق، كما أشاد التقرير بـ«الثُنائي» فيتسل ودي بول، متحدثاً عن إيقاف خطورة لاوتارو مارتينيز، أحد أقوى المهاجمين في العالم حالياً.