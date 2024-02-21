8 لاعبين بمنتخب الطاولة في «تونس والجزائر»

معتصم عبدالله (دبي)

غادرت اليوم، بعثة منتخبنا الوطني للشباب والناشئين لكرة الطاولة، إلى تونس استعداداً لخوض منافسات بطولة تونس الدولية للشباب الناشئين لكرة الطاولة، والتي تنطلق بعد غدٍ الجمعة بمدينة رادس وتستمر حتى الاثنين المقبل، بمشاركة 247 لاعباً ولاعبة يمثلون 26 دولة.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني للشباب والناشئين 8 لاعبين وهم: علي الحواي، عبد الله الحواي، يوسف الحواي «النصر»، محمد سعيد، أحمد سعيد، منصور عبد الله «الشارقة»، ناصر المري، راشد سعيد «الوصل»، الى جانب المدربين شاو لي وإسلام مطاوع، والإداري أحمد الحمادي، فيما ترأس البعثة عبد الرحمن المنهالي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتدعم المشاركة في دوليتي تونس والجزائر على التوالي، تحضيرات منتخبنا الوطني لكرة الطاولة استعداداً لخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 16 أبريل وحتى 2 مايو.

من ناحية أخرى، اعتمد اتحاد الطاولة الجمعة 1 مارس المقبل موعداً لاجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر الإتحاد بدبي بمشاركة 17 نادياً.