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الرياضة

إقبال كبير على المشاركة في بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين

إقبال كبير على المشاركة في بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين
21 فبراير 2024 18:00

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، عن مواصلة الاستعدادات لانطلاق بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي ستقام يوم السبت المقبل، في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات في مدينة العين، بمشاركة نخبة من اللاعبين الناشئين.
وتحظى البطولة، التي تمثل أولى منافسات الفنون القتالية المختلطة ضمن أجندة الموسم الجديد، باهتمام بالغ في ظل النمو الملحوظ الذي تشهده رياضة الفنون القتالية المختلطة لا سيّما بين فئات البراعم والشباب، وتتيح أمام المشاركين ضمن الفئات العمرية والوزنية المختلفة فرصة لاستعراض مهاراتهم وصقل قدراتهم.
وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة: "يسرنا تنظيم أولى فعاليات الموسم الجديد من منافسات الفنون القتالية المختلطة في مدينة العين، وإفساح المجال أمام المواهب لبدء موسمهم واختبار مهاراتهم وجاهزيتهم للتنافس مع أفضل الرياضيين.
وأضاف الظاهري: شهد الموسم الماضي العديد من المحطات المشرفّة لرياضة الفنون القتالية المختلطة الإماراتية، ونجحت أبوظبي في تنظيم واستضافة كبرى بطولات الرياضة وعلى رأسها بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أغسطس الماضي، والتي حظيت بإشادة العالم أجمع، ونحرص على أن يكون موسمنا الجديد امتداداً للنجاحات الأخيرة، بما يتماشى مع خطط الاتحاد الرامية إلى تعزيز انتشار رياضة الفنون القتالية المختلطة، والتأكيد على ريادة أبوظبي كعاصمة عالمية لها والوجهة المفضلة لنجوم وأبطال اللعبة.
ومن جانبها، قالت البطلة غلا الحمادي، من أكاديمية أدما الإماراتية: تسعدني المشاركة في أولى بطولات الموسم الجديد واستعراض مهاراتي، خصوصاً أنني كنت أتدرب بشكلٍ مكثّف خلال الأسابيع القليلة الماضية. كما لن أفوّت فرصة المشاركة في جميع بطولات الموسم الرياضي، وأتطلع إلى بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، وأسعى لأن أحافظ على لقبي الذي حققته العام الماضي.

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اتحاد الجو جيتسو
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