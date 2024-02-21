مهرجان محمد بن راشد للقدرة.. المهيري ينتزع لقب «الإسطبلات الخاصة»

محمد حسن (دبي)

استعاد الفارس سعيد محمد المهيري نغمة الفوز، بعد أن أهدى إسطبلات «أس أس» لقب سباق الإسطبلات الخاصة، في اليوم الثاني لفعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

وقدم الفارس سعيد محمد المهيري أداء قوياً خاصة في المرحلة الأخيرة مكنه من العودة للانتصارات بعد غيبة، وتمكن من تحقيق اللقب على صهوة الفرس «شريفة» لإسطبلات «أس أس».

وشهد السباق الذي أقيم لمسافة 101 كلم مشاركة كبيرة بلغت 292 فارساً وفارسة، ونظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، ورصدت له جوائز قيمة، حيث ينال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما نال اصحاب المراكز من الرابع إلى المركز الـ 70 مبلغ 30 ألف درهم.

وقطع بطل السباق المسافة الكلية على صهوة الفرس «شريفة» مسجلاً زمناً قدره 3:29:57 ساعة بمعدل سرعة بلغ 28.86كلم/ ساعة.

وجاء في المركز الثاني زايد محمد عتيق المهيري على صهوة «فانتة أم أل» لإسطبلات (TNT) مسجلاً 3:30:19 ساعة، فيما حل في المركز الثالث رفيقه في الإسطبل مصعب محمد بلقيزي على صهوة «بومبيك دو سوفتريبز» وقدره 3:30:23 ساعة.

وعقب ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين، حيث نال بطل السباق الكأس الذهبي، والوصيف نال الكأس الفضي، فيما نال صاحب المركز الثالث الكأس البرونزي.

وأشاد الدكتور غانم الهاجري بالمشاركة الكبيرة من الفرسان في السباق، وقال إن ذلك يدل على حرص الجميع للتواجد في هذا المهرجان، لما يمثله من أهمية كونه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال إن أعداد المشاركين من الفرسان والإسطبلات في سباقات القدرة بمختلف الفئات في تزايد مستمر، بفضل الدعم الكبير والاهتمام الذي توليه قيادتنا الرشيدة لهذه الرياضة.