العين بطل دوري «أكاديميات عجمان»

عجمان (الاتحاد)

توج فريقا أكاديمية نادي العين لفئتي 12 سنة و14 سنة بلقبي النسخة الأولى لبطولة دوري الأكاديميات الخاصة، التي أقيمت، خلال الفترة من شهر نوفمبر الماضي إلى فبراير الجاري، بتنظيم مركز كواترو الرياضي في إمارة عجمان، ورعاية شركة بوكاري للمشروبات الصحية.

وشهدت بطولة دوري الأكاديميات الخاصة لفئتي 12 و14 سنة التي نظمها مركز «كواترو الرياضي» في عجمان في ملاعبه على مدار 4 أشهر، مشاركة 20 فريقاً من مختلف أنحاء الدولة.

واستحق فريق أكاديمية نادي العين التتويج بلقب فئة 12 سنة، بعد فوزه على منافسه فريق أكاديمية ريتش تارجيت 2-0، في المباراة النهائية لهذه الفئة، ونال وسام محمد لاعب العين جائزة «أفضل لاعب» في المباراة، والمقدمة من مجموعة لافيش للعطور.

وفي فئة الجوائز الفردية، تم اختيار زين هاني لاعب العين «أفضل لاعب» في البطولة، ونال أيان إيلفيس كراستو من أكاديمية ريتش تارجيت جائزة «أفضل حارس»، وفاز وسام محمد عبدالستار لاعب أكاديمية نادي العين بجائزة «هداف البطولة»، برصيد 20 هدفاً، وديوان بيشو من أكاديمية المستقبل جائزة «أفضل صانع ألعاب»، وحصل شريف وصفي من أكاديمية نادي العين على جائزة «أفضل مدرب»، ونال أحمد سعيد من أكاديمية نادي العين، جائزة «أفضل إداري»، وحصل فريق أكاديمية ريتش تارجيت على جائزة «الفريق المثالي».

وفي فئة 14 سنة، نجح فريق أكاديمية نادي العين في التتويج باللقب، بعد فوزه على فريق أكاديمية دولفين 1-0 في المباراة النهائية، وحصل رياض صلاح على جائزة «أفضل لاعب» في المباراة.

ونال محمد عبد الله من أكاديمية نادي العين جائزة «أفضل لاعب» في البطولة، وزميله يحيى محمود جائزة «أفضل حارس»، وتوج جهاد عبدالغني لاعب أكاديمية دولفين بجائزة «هداف البطولة»، برصيد 18 هدفاً، وآدم محمد أحمد من أكاديمية نادي العين أفضل «صانع ألعاب»، ومحمد صابر من أكاديمية نادي العين «أفضل مدرب»، وأحمد سعيد من أكاديمية نادي العين «أفضل إداري»، وحصل فريق أكاديمية نادي العين «أ» على جائزة «الفريق المثالي».

حضر الختام ومراسم التتويج، عبد العزيز عبد الله، المدير العام لمركز كواترو رئيس اللجنة المنظمة، ومحمود بسيوني ممثل شركة بوكاري سويت، وهلال سعيد وحميد فاخر نجوم منتخبنا الوطني ونادي العين سابقاً، حيث قامت اللجنة المنظمة بتكريمهما، بالإضافة إلى تكريم حكام المباريات النهائية للبطولة، محمد الغزال، ومجيد حميد.