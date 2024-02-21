أبطال العالم يتنافسون من نادي الضباط إلى دبي هاربر

دبي (الاتحاد)

وضع فريق عمل مرحلة دبي من مجلس دبي الرياضي، شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي، خطة متكاملة لمسار طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، بتوقيتاته الزمنية للمناطق السكنية والتجارية والسياحية والمحميات الطبيعية الفريدة التي يمر بها موكب الطواف، والممتدة لمسافة 173 كيلومتراً، وتبدأ من نادي ضباط شرطة دبي، مروراً بمختلف المناطق، وانتهاءً بمنطقة دبي هاربر، وذلك لضمان انسيابية حركة المركبات في المناطق المتنوعة التي يمر بها موكب الطواف في دبي، والتي تم اختيارها بعناية، وتم التركيز فيها على أبرز وأجمل المناطق السكنية والمعالم السياحية والاستثمارية التي تتميز بها دبي، خلال المرحلة التي تقام اليوم.

مرحلة دبي، وهي الرابعة من هذا الطواف العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، يشارك فيها 20 فريقاً، وتستمر قرابة 4 ساعات و15 دقيقة، وتم وضع الترتيبات اللازمة لضمان مرور الدراجين وطواقم التحكيم وتأمين السباق، وأيضاً السيارات المرافقة في المناطق التي يمر بها الطواف، من خلال توفير شرطة دبي 300 من أفراد الشرطة و150 سيارة.

وتكون انطلاقة السباق في الساعة 12:30 ظهر الخميسمن قرية السباق في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، باتجاه شارع عود ميثاء، ويصل إلى جسر آل مكتوم، باتجاه ديرة في الساعة 12:41، ويمر بشارع بني ياس على خور دبي باتجاه منطقة الراس، ويتجه عبر جسر جزر ديرة، حتى يصل إلى ديرة مارينا في الساعة 1:02، على أن يعود الطواف مرة أخرى، عبر جسر جزر ديرة باتجاه جسر إنفنتي، ويمر بحي الشندغة التاريخي، ويمر عبر شارع المينا، وشارع الوصل، وينعطف إلى شارع الصفا في الساعة 1:19 ويمر ببرج خليفة ودبي مول، وينعطف إلى شارع الأصايل، باتجاه منطقة الخليج التجاري في الساعة 1:26 ظهراً.

ويصل موكب الطواف إلى منطقة القوز في الساعة 1:34، ويمر بمحاذاة نادي دبي هيلز للجولف، وهي المنطقة التي سيكون فيها سباق السرعة الأولى «سبرنت 1»، وينعطف إلى منطقة دبي هيلز عبر شارع أم سقيم في الساعة 1:49، ويمر من جوار حديقة دبي للزهور «ميراكل جاردن» الأكبر من نوعها في العالم، والتي تضم مجموعة رائعة من المباني والهياكل الشهيرة المكسوة بأكثر من 150 مليون زهرة من 15 ألف نوعاً، وتبلغ مساحتها 72 ألف متر مربع.

ويعبر موكب الطواف شارع الشيخ محمد بن زايد، باتجاه شارع القدرة في الساعة 1:56، مروراً بمحاذاة موتور سيتي، ونادي دبي للبولو والفروسية ودماك هيلز، ويعبر شارع الإمارات العابر في الساعة 2:04، ويعبر شارع جبل علي الاهباب في الساعة 2:20، وفي محاذاة مضمار القدرة للدراجات الهوائية يبدأ سباق السرعة الثاني «سبرنت 2» في الساعة 2:36، ويمر على بحيرات القدرة في الساعة 2:55، ويعود موكب الطواف مرة أخرى إلى شارع القدرة في الساعة 3:05 عصراً، ويمر على مدينة دبي المستدامة والمرابع العربية 2.

ويتجه موكب الطواف إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في الساعة 3:40، ثم يتجه إلى شارع الأصايل عبر شارع اليلايس- جبل علي-الهباب في الساعة 3:44، ويمر بدسكفري جاردنز ثم حدائق جميرا وجزر جميرا وأبراج بحيرات جميرا وتلال الإمارات، من خلال المرور عبر شارعي النسيم والتلال في الساعة 4:03، ويمر على مرتفعات البرشاء عبر شارع الخيل الأول في الساعة 4:12، ثم يتجه إلى شارع أم سقيم في الساعة 4:16، ويمر من أمام مدينة جميرا متجهاً إلى شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الساعة 4:20 عصراً، ويصل إلى نقطة النهاية في دبي هاربر في الساعة 4:29 عصراً.