أولسان إلى ربع نهائي أبطال آسيا



طوكيو (أ ف ب)



بلغ أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ربع نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بعدما جدّد فوزه على مضيفه فانفوريه كوفو من الدرجة اليابانية الثانية 2-1 في إياب ثمن النهائي.

وكان أولسان، حامل لقب 2012 و2020، قد فاز ذهاباً 3-0، فبلغ دور الثمانية، حيث يلاقي مواطنه تشونبوك هيونداي موتورز بطل 2006 و2016 الذي أقصى الثلاثاء الكوري الآخر بوهانج ستيلرز حامل اللقب ثلاث مرات 3-1 بمجموع المباراتين.

افتتح كيم جي-هيون التسجيل باكراً لأولسان «11»، وعادل كازوتشي ميتسوهيرا في نهاية المباراة لفانفوريه المشارك للمرة الأولى في المسابقة، بعد إحرزاه لقب الكأس المحلية «88»، قبل أن يحرز جو مين-كيو هدف الفوز لأولسان في الوقت القاتل «90+4» على ملعب طوكيو الوطني.