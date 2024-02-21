الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلوب يرفض تدريب بايرن ميونيخ

كلوب يرفض تدريب بايرن ميونيخ
21 فبراير 2024 18:19

برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ألونسو: أنا آسف!
أحدهم لـ«السيتي».. 5 مشاهد تاريخية في «الصراع الثلاثي» فوق قمة «البريميرليج»!


قال مارك كوسيكه وكيل المدرب الألماني يورجن كلوب، إن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الحالي، لن يكون متاحاً لتدريب بايرن ميونيخ في الصيف خلفاً لتوماس توخيل.
وقال كلوب الشهر الماضي، إنه سيرحل عن ليفربول في يونيو المقبل، بعدما قضى تقريباً تسعة أعوام، وبعدها يحصل على راحة، وقال كويسكه في تصريحات لشبكة «سكاي» التليفزيونية " إن موقفه لم يتغير.
وقال: يورجن كلوب لن يدرب فريقاً أو منتخباً لمدة عام عقب نهاية الموسم الحالي، هذا هو قراره.
وأعلن بايرن ميونيخ أنه سينهي عقب الموسم تعاقده مع توخيل، والذي يمتد حتى عام 2025.

بايرن ميونيخ
يورجين كلوب
ليفربول
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
شعار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الأخبار العالمية
منظمة تحمّل داعش مسؤولية هجوم كيماوي في سوريا
23 فبراير 2024
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس
علوم الدار
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس
23 فبراير 2024
سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
اقتصاد
سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
23 فبراير 2024
«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
التعليم والمعرفة
«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
اليوم 23:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©