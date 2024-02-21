أوكونور يُتوج بالمرحلة الثالثة من «طواف الإمارات» على قمة جبل جيس



رأس الخيمة (الاتحاد)



أحرز الدراج الأسترالي بن أوكونور، من فريق ديكاثلون إيه جي تو آر لا مونديال الفرنسي، لقب المرحلة الثالثة من «طواف الإمارات 2024»، على قمة جبل جيس برأس الخيمة، في النسخة السادسة للطواف، السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ضمن «روزنامة» الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي.

وسجل بن أوكونور انتصاره الأول بإحدى مراحل طواف الإمارات، وقطع مسافة المرحلة «مرحلة رأس الخيمة» البالغة 176 كلم، بزمن 4:16:21 ساعة، وتفوق على مواطنه جاي فاين دراج فريق الإمارات الذي أنهى المرحلة في المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث البلجيكي لينارت فان إيتفيل دراج فريق لوتو.

بعد انتهاء المرحلة الثالثة، حافظ جاي فاين لفريق الإمارات على القميص الأحمر لصدارة الترتيب العام للطواف، واستفاد من حلوله ثانياً في المرحلتين الثانية والثالثة، بإجمالي زمن 7:39:44 ساعة، بفارق 11 ثانية عن بن أكونور الذي قفز إلى وصافة الترتيب، بينما بقى الأميركي براندون ماكنولتي دراج فريق الإمارات، وبطل المرحلة الثانية على بُعد 13 ثانية فقط من الصدارة، مما يعزز من فرص فريق الإمارات في الفوز بلقب الطواف.

وتلقى فريق الإمارات «ضربة موجعة»، خلال مرحلة رأس الخيمة بانسحاب البريطاني آدم ييتس، المرشح الأول للفوز بالمرحلة والطواف بسبب الإصابة، حيث اضطر بطل «نسخة 2020» إلى الانسحاب، قبل 10 كلم على خط النهاية، خلال مرحلة الصعود إلى قمة جبل جيس، إثر إصابة في الكتف تعرض لها نتيجة سقوطه قبل 45 كلم من نهاية السباق.



ولكن رغم ابتعاد آدم ييتس إلا أن الفريق قدم أداءً ملحمياً عبر دراجه الدانماركي ميكيل بيرج الذي حافظ على وتيرة الأداء العالية، خلال مرحلة الصعود بجبل جيس، حيث تميزت نهاية المرحلة الجبلية الأولى بالسرعة العالية وسلسلة الهجمات المستمرة بمجموعة كبيرة من الدراجين في المقدمة، وحافظ بيرج على زميليه جاي فاين وبراندون ماكنولتي في المقدمة، ليستطيع بن أوكونور الفائز بالمرحلة الانقضاض بسرعة عالية في آخر 1200 متر، ووسع الفارق مع بقية الدراجين، لكن ليس بالدرجة الكافية، حيث لحقه جاي فاين وأبقى على حظوظ فريق الإمارات في الصدارة، بينما لم يتمكن الكولومبي إينر روبيو بطل نفس المرحلة في العام الماضي من الصمود رغم هجومه قبل عدة كيلومترات، وعاد لينهي المرحلة في المركز التاسع.

وتقدم البريطاني مارك ستيوارت دراج فريق كوراتيك فيني فينتيني الإيطالي إلى صدارة الترتيب بالنقاط، وحصل على القميص الأخضر رافعاً رصيده إلى 32 نقطة، بالتساوي مع جاي فاين من فريق الإمارات، كما حافظ ستيوارت على القميص الأسود، لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة.

واحتفظ البلجيكي إيلان فان فيلدر بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب للمرحلة الثانية على التوالي، بعد أداء متميز من دراج فريق سودال كويك ستي.

توّج الفائزين بقمصان المرحلة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والمقدم الدكتور يوسف عبدالله الطنيجي رئيس الفريق الدائم للمهام والفعاليات في قيادة شرطة رأس الخيمة، نايف عبدالعزيز جكة الأمين العام المساعد لاتحاد الدراجات الهوائية، عبدالله راشد العبدولي الرئيس التنفيذي في شركة المرجان، أحمد محمد السادة ممثل الشركة العالمية القابضة، أليسا بيكولو الرئيس التنفيذي في ايلي، خالد الشحي الرئيس التنفيذي للعقور والمشتريات في نخيل، نضال الأشقر مسؤول فعاليات بن حمودة للسيارات، وتم تكريم الجهات: القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، هيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة، شركة المرجان، ديوان رأس الخيمة، وعدد من المتطوعين والمتعاونين في تنظيم المرحلة.

وتعليقاً على فوزه بمرحلة رأس الخيمة، قال بن أوكونور: كان يوماً صعباً حقاً، وانتهى بالنتيجة التي سعيت إليها بالفوز بلقب المرحلة.

وأضاف: خلال مرحلة الصعود كان هناك الكثير من الدراجين الأقوياء الذين هاجموا بشدة، ولكن كان لدي يقين بأني قادر على مواصلة الجهد حتى النهاية، وبالفعل في آخر 1.2 كلم، قررت رفع سرعتي والهجوم وحافظت على تقدمي حتى عبور خط النهاية.

وقال: سعيد للغاية للفوز بالمرحلة الثالثة في جبل جيس، وأنه أول فوز لي في طواف الإمارات، لا يزال هناك 4 مراحل متبقية في الطواف ولا يمكن أن تعرف ما الذي سيحدث.