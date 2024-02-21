631 معاملة في «الفترة الشتوية» لقيد وتسجيل اللاعبين



أبوظبي (الاتحاد)



أغلق اتحاد كرة القدم الفترة الثانية «الشتوية» لتسجيل اللاعبين موسم 2023-2024، والتي بدأت 22 يناير الماضي، لقيد وتسجيل اللاعبين في الفريق الأول في الأندية المحترفة وفرق أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة والشباب.

وقالت المحامية عائشة الطنيجي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، إن طلبات الأندية خلال الفترة الشتوية بلغت631 معاملة، وشهد اليوم الختامي إجراء «103» معاملات.

ووُزعت معاملات الفترة الثانية للتسجيل ما بين 261 معاملة استبدال، و30 إعارة لاعب داخل الدولة، و46 انتقال لاعب داخل الدولة، و294 تسجيل لاعب.

قدمت أندية المحترفين 38 معاملة، تنوعت ما بين 16 لاعباً مواطناً، و6 لاعبين مقيمين، و2 من مواليد الدولة، و14 لاعباً أجنبياً.

وفي أندية الدرجة الأولى بلغت معاملات القيد والتسجيل 150 معاملة، تضمنت 66 لاعباً مواطناً، و6 مواليد الدولة، و47 لاعباً مقيماً، و31 لاعباً أجنبياً.

وأجريت في مسابقة دوري الدرجة الثانية 138 معاملة، وزعت ما بين 6 لاعبين مواطنين، و5 مواليد الدولة، و37 لاعباً مقيماً، و90 لاعباً أجنبياً.

فيما شهد دوري الدرجة الثالثة إجراء 173 معاملة، تضمنت 2 لاعب مواطن، و2 مواليد الدولة، و12 لاعباً مقيماً، و157 لاعباً أجنبياً.

بينما تم إجراء 28 معاملة قيد وتسجيل في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 سنة، تنوعت بين 13 لاعباً مواطناً، و15 لاعباً مقيماً.

وتم قيد وتسجيل 30 لاعباً في مسابقة دوري الشباب تحت 21 سنة، من بينهم 19 لاعباً مواطناً، و11 لاعباً مقيماً.

وفي دوري الشباب تحت 19 سنة، قدمت الأندية 74 معاملة، تنوعت ما بين 17 لاعباً مواطناً، و4 مواليد الدولة، و53 لاعباً مقيماً.

وأشادت عائشة الطنيجي بالتعاون القائم بين الإداريين المنتسبين للأندية وموظفي قسم القيد والتسجيل، والإدارة القانونية، وإدارة الخدمات الذكية باتحاد كرة القدم خلال عملية القيد التي سارت بشكل سلس وناجح.