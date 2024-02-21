الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

631 معاملة في «الفترة الشتوية» لقيد وتسجيل اللاعبين

631 معاملة في «الفترة الشتوية» لقيد وتسجيل اللاعبين
21 فبراير 2024 19:24

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قصائد ومواجد في أمسية لـ«بيت الشعر»
منتخبنا يودع «مونديال الشاطئية»


أغلق اتحاد كرة القدم الفترة الثانية «الشتوية» لتسجيل اللاعبين موسم 2023-2024، والتي بدأت 22 يناير الماضي، لقيد وتسجيل اللاعبين في الفريق الأول في الأندية المحترفة وفرق أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة والشباب.
وقالت المحامية عائشة الطنيجي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، إن طلبات الأندية خلال الفترة الشتوية بلغت631 معاملة، وشهد اليوم الختامي إجراء «103» معاملات.
ووُزعت معاملات الفترة الثانية للتسجيل ما بين 261 معاملة استبدال، و30 إعارة لاعب داخل الدولة، و46 انتقال لاعب داخل الدولة، و294 تسجيل لاعب.
قدمت أندية المحترفين 38 معاملة، تنوعت ما بين 16 لاعباً مواطناً، و6 لاعبين مقيمين، و2 من مواليد الدولة، و14 لاعباً أجنبياً.
وفي أندية الدرجة الأولى بلغت معاملات القيد والتسجيل 150 معاملة، تضمنت 66 لاعباً مواطناً، و6 مواليد الدولة، و47 لاعباً مقيماً، و31 لاعباً أجنبياً.
وأجريت في مسابقة دوري الدرجة الثانية 138 معاملة، وزعت ما بين 6 لاعبين مواطنين، و5 مواليد الدولة، و37 لاعباً مقيماً، و90 لاعباً أجنبياً.
فيما شهد دوري الدرجة الثالثة إجراء 173 معاملة، تضمنت 2 لاعب مواطن، و2 مواليد الدولة، و12 لاعباً مقيماً، و157 لاعباً أجنبياً.
بينما تم إجراء 28 معاملة قيد وتسجيل في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 سنة، تنوعت بين 13 لاعباً مواطناً، و15 لاعباً مقيماً.
وتم قيد وتسجيل 30 لاعباً في مسابقة دوري الشباب تحت 21 سنة، من بينهم 19 لاعباً مواطناً، و11 لاعباً مقيماً.
وفي دوري الشباب تحت 19 سنة، قدمت الأندية 74 معاملة، تنوعت ما بين 17 لاعباً مواطناً، و4 مواليد الدولة، و53 لاعباً مقيماً.
وأشادت عائشة الطنيجي بالتعاون القائم بين الإداريين المنتسبين للأندية وموظفي قسم القيد والتسجيل، والإدارة القانونية، وإدارة الخدمات الذكية باتحاد كرة القدم خلال عملية القيد التي سارت بشكل سلس وناجح.

الإمارات
أبوظبي
اتحاد كرة القدم
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
شعار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الأخبار العالمية
منظمة تحمّل داعش مسؤولية هجوم كيماوي في سوريا
23 فبراير 2024
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس
علوم الدار
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين بذكرى يوم التأسيس
23 فبراير 2024
سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
اقتصاد
سوق أبوظبي العالمي يفرض غرامة مالية على شركة تدقيق
23 فبراير 2024
«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
التعليم والمعرفة
«الفجيرة الثقافية» تناقش الابتكار في صناعة المحتوى
اليوم 23:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©