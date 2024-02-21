النيادي: «الجو جيتسو» نموذج يحتذى به في الالتزام والنجاح والريادة العالمية

مصطفى الديب (أبوظبي)



زار معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة للشباب مركز التدريب التابع لاتحاد الجو جيتسو في مدينة محمد بن زايد، حيث شارك معاليه في تدريبات لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للجو جيتسو، واطّلع على استعداداتهم الجارية لتمثيل الدولة في عددٍ من أبرز البطولات القارية والعالمية خلال الأشهر المقبلة.

وأشاد معاليه، خلال الزيارة، بقيم الانضباط والالتزام والتفاني التي يتحلى بها أبطال المنتخب الوطني، وذلك بحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ومبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية، ومحمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد، وأعضاء الجهاز الفني ولاعبي ولاعبات المنتخب.

ووجّه معاليه كلمة للاعبين واللاعبات، حثهم فيها على مواصلة بذل الغالي والنفيس للظهور بالمستوى المشرّف، والحفاظ على مكتسبات العقد الماضي من الإنجازات، لافتاً إلى أن إنجازات المنتخب التي تحققت في الأعوام الأخيرة، تعكس ريادة الإمارات ومكانتها المتقدمة على خريطة الرياضة العالمية، وتربعها على قمة آسيا والعالم في الأعوام الماضية، مؤكداً أنه خلف هذه الإنجازات، دعم لامحدود من القيادة الرشيدة، إيماناً منها بقدرات أبنائها، ومجلس إدارة اتحاد متميز يعتمد استراتيجيات مدروسة، ويتابع تطور الأداء، وفريق عمل لا يعرف المستحيل، ويوجه بوصلته دائماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.



وحرص معاليه على التحدث مع اللاعبين واللاعبات حول خلاصات تجربته الملهمة التي قادته إلى تحقيق جانب من أحلامه على الصعيدين الفردي والمهني، مؤكداً أن الأحلام مهما ظنّ البعض أنّها بعيدة المنال، إلا أنها تصبح أقرب إلى الواقع، في ظل دعم القيادة الرشيدة، والعمل الدؤوب والإرادة الصلبة.

وقال معاليه: «بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والرؤية الثاقبة لاتحاد الجو جيتسو، أصبحت الإمارات أكبر منتج لمواهب الجو جيتسو، وأبرز وجهة لاستقطاب نخبة المحترفين من مختلف دول العالم، وأصبحنا نملك منتخباً وطنياً قادراً على الإبهار والمنافسة على المستويات كافة، وفي الفئات العمرية المختلفة، وبات أبناؤنا وبناتنا يشكلون المرشحون الأقوى للفوز في كل بطولة واستحقاق».

بدوره، رحّب محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، بزيارة معالي وزير الشباب، لافتاً إلى أن مثل هذه الزيارات من المسؤولين المؤثرين، تنعكس بشكل إيجابي كبير على لاعبي المنتخب والجهاز الفني.

وعبّر الظاهري عن امتنان أسرة الاتحاد والمنتخب للدعم والتشجيع المتواصل من معاليه للشباب وللرياضيين، الذي لا يزيدهم إلا إصراراً على تمثيل الوطن وتشريفه في كل المناسبات.



وقال لاعب المنتخب الوطني محمد السويدي: «نحن محظوظون بهذه الزيارة لمعالي وزير الشباب، وهي مبادرة قيّمة كونها ترتبط بشخصية ملهمة، وذات ارتباط وثيق باللعبة، ونحن مقبلون على مرحلة مهمة للمنتخب، ونحن أكثر إصراراً من أي وقت مضى على بذل قصارى جهدنا في الاستحقاقات المقبلة، وهدفنا ترسيخ تفوق الإمارات على الساحة العالمية».

ويعتبر معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي أوّل من مارس رياضة الجو جيتسو في الفضاء على مستوى العالم، وكان ذلك أثناء قيامه بمهمته الوطنية في وكالة الفضاء الدولية، حيث حملت مبادرته العديد من الجوانب الإيجابية، مثل التعريف برياضة الجو جيتسو وأهميتها، وإبراز دور الدولة في نشر اللعبة، وجعل ممارستها هدفاً للأجيال الجديدة، لما لها من فوائد على الأصعدة كافة، البدنية والذهنية والنفسية والشخصية.