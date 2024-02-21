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الرياضة

«شرطة أبوظبي» بطل «ثروداون البحرين» للياقة البدنية

نجوم شرطة أبوظبي على منصة التتويج (الاتحاد)
22 فبراير 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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فازت شرطة أبوظبي بالمركز الأول في بطولة «ثروداون البحرين» للياقة البدنية التي أُقيمت في مجمع الدانة بمملكة البحرين الشقيقة، بمشاركة 250 لاعباً من مختلف الجنسيات.
ونجح اللاعبان إبراهيم محمد الطنيجي وسليمان محمد الشحي في تحقيق المركز الأول بفئة سقلي المفتوحة التي استمرّت على مدى يومين متتاليين.
وأهدى اللاعبان هذا الفوز إلى القيادة الرشيدة، معربين عن شكرهما وتقديرهما لما تقدمه من دعم وما تبديه من اهتمام مستمر بأبناء الإمارات المشاركين في مختلف المجالات الرياضية.
ويعزز الفوز في هذه البطولة جهود شرطة أبوظبي واهتمامها المتواصل بتحقيق الإنجازات الرياضية، محلياً وإقليمياً ودولياً.

شرطة أبوظبي
اللياقة البدنية
البحرين
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